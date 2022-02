Wrocławski MidPoint71 od Echo Investment uzyskał pozwolenia na użytkowanie

Realizacja projektu MidPoint71 rozpoczęła się w grudniu 2019 roku.

Teraz Echo Investment świętuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Czternastokondygnacyjny biurowiec ulokowany pod adresem Powstańców Śląskich 9 wypełnił krajobraz wrocławskiego Południa.

– MidPoint71 to biurowiec, który od początku cieszy się dużym zainteresowaniem rynku. Centralna lokalizacja inwestycji oraz niebanalna, elegancka architektura są wyróżnikiem inwestycji i przyciągają najemców. Pod nowym adresem zaczęło już pracę PwC, a już wkrótce otworzy się tu główna siedziba 3M GSC Poland. Jestem przekonana, że stworzyliśmy miejsce, gdzie można komfortowo, a przede wszystkim bezpiecznie pracować. Budynek wyposażony został w szereg rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które wdrożyliśmy w trosce o dobro jego użytkowników – podkreśla Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna w dziale komercji Echo Investment.

PwC pierwszą firmą, która świętowała przeprowadzkę do nowego biura

- Otwarcie naszego nowego biura we Wrocławiu to także kolejny etap pilotażowego projektu “Office of the Future”, którego celem jest dostosowanie przestrzeni biurowych PwC do wymogów nowej rzeczywistości. Tradycyjna, przestrzeń biurowa zmienia się w komfortowe i przytulne miejsce do pracy stymulujące interakcje w ramach zespołów, współpracę między działami oraz budowanie relacji. Nowoczesne technologie wspierają hybrydowy model pracy oraz zwiększają elastyczność i efektywność. Zmiana lokalizacji na MidPoint71 to dla nas również kolejny krok w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej oraz realizacji celu polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 50 proc. w wartościach bezwzględnych do 2030 r. No i widok na panoramę Wrocławia jest nie do zastąpienia – mówi Katarzyna Ignaszak, partnerka PwC Polska i liderka wrocławskiego biura.

