Wrocławski mixed-use od Cavatina Holding skusił branżę IT

Imagination, wrocławski oddział międzynarodowej firmy z branży IT, wprowadzi się do powierzchni biurowych kompleksu Quorum powstającego w centrum miasta nad Odrą.

Inwestycja Cavatina Holding to największy projekt mixed-use we Wrocławiu, który zaoferuje blisko 100 tys. mkw. wielofunkcyjnej powierzchni do pracy, życia i rekreacji.

Imagination posiada ponad 25 lat doświadczenia w projektowaniu i licencjonowaniu wiodących na rynku rozwiązań procesorowych.

- Dla naszego zespołu we Wrocławiu szukaliśmy nowej lokalizacji, która pozwoli na stworzenie komfortowych warunków, sprzyjających kreatywności i współpracy. Istotne było dla nas także dobre skomunikowanie budynku z różnymi dzielnicami oraz otoczenie, które pozwoli naszym pracownikom w pełni korzystać z uroków miasta. Te warunki spełnia Quorum. Cieszę się, że cały proces ustaleń i negocjacji przebiegł bardzo sprawnie - mówi Paweł Patroński, Dyrektor Odziału Imagination Technologies we Wrocławiu

W wyborze nowego biura Imagination doradzała firma Verso Nieruchomości.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Już w połowie 2022 r., Imagination zajmie ponad 660 mkw. powierzchni brutto w Budynku D kompleksu Quorum. Biurowiec ten łączy nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle. Zaoferuje on swoim przyszłym najemcom ponad 16 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na 6 kondygnacjach. Na terenie budynku znajdą się liczne udogodnienia takie jak parking na ponad 280 samochodów oraz wewnętrzne, zielone patio, które pozwoli na relaks w czasie dnia pracy.

- Quorum posiada wszelkie atuty sprawiające, że będzie to świetne miejsce do pracy i życia – wysoki standard powierzchni, dobry design, dostępne mieszkania na wynajem, bliskość rzeki i terenów rekreacyjnych czy szeroka oferta usługowo-handlowa. Niezwykle cieszy mnie, że to właśnie Imagination, firma doceniająca jakość naszych rozwiązań oraz dbałość o zrównoważone działania, jest pierwszym najemcą biurowym w tym budynku - mówi Patryk Czernik, Leasing Director w Cavatina Holding.

Standard i rozwiązania zaplanowane w budynku Quorum D pozwalają Cavatina Holding ubiegać się o międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Podobnie jak całe portfolio dewelopera, biurowiec ten będzie także poddany certyfikacji WELL Health-Safety Rating.