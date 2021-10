Wrocławski Sky Tower pozyskał dużego najemcę. To firma medyczna

- Naszym głównym celem jest zapewnienie klientom Sky Tower dostępu nie tylko do oferty handlowej, gastronomicznej czy rozrywkowej, ale także szeregu kluczowych usług. Dlatego bardzo cieszymy się z podpisanej umowy oraz planowanego na 2022 rok otwarcia centrum medycznego. Doskonała lokalizacja obiektu z możliwością szybkiego i sprawnego dojazdu jest również dużym atutem dla wszystkich, którzy będą w przyszłości korzystali z opieki medycznej nowej placówki - powiedział Piotr Pirogowicz, dyrektor zarządzający w Develia S.A., będącej właścicielem i zarządcą Sky Tower.

Oferta Grupy EMC uzupełni szeroki wachlarz usług z sektora healthcare świadczonych przez najemców tego obiektu – działa tam m.in. poradnia leczenia bólu Analgomed, klinika okulistyczna Optegra czy lecznica zdrowia psychicznego Harmonia LUXMED.

- Ten budynek to wizytówka Wrocławia. Decyzja o zlokalizowaniu tam naszej placówki była więc oczywista - Grupa EMC, z racji swojego wrocławskiego pochodzenia, mocno związana jest z miastem i regionem. To z Wrocławia rozpoczęliśmy ekspansję na całą Polskę - mówi Karol Piasecki, prezes zarządu Grupy EMC. - Wybór Sky Tower na siedzibę nowej przychodni determinowały także walory logistyczne i dostępność tej lokalizacji dla pacjentów. Mocno stawiamy także na wizerunek, a prestiż tego miejsca doskonale go buduje. Zaufanie i stabilność to podstawa przy świadczeniu usług medycznych - podkreśla.

Grupa EMC wywodzi się z Wrocławia, gdzie 20 lat temu uruchomiła pierwszy szpital. W kolejnych latach sieć świadcząca prywatne usługi medyczne urosła do 10 szpitali oraz 26 przychodni zlokalizowanych w sześciu województwach. W ramach grupy prowadzony jest również jeden szpital geriatryczny oraz 8 zakładów opieki długoterminowej. Większość pacjentów korzysta z oferowanych usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Grupa EMC jest częścią międzynarodowego holdingu szpitali i przychodni Penta Hospitals International.

Sky Tower jest bardzo popularnym i wyróżniającym się obiektem na tle panoramy Wrocławia. Poza biurami, częścią mieszkaniową oraz handlową przyciąga klientów do zlokalizowanego na 49 piętrze punktu widokowego oraz jednej z najczęściej odwiedzanych atrakcji – Kolejkowa, które mieści się na poziomie +1. Zaletą obiektu są również duży podziemny parking przeznaczony dla gości i pracowników oraz urozmaicona oferta restauracji i kawiarni.