Wrocławskie biura na celowniku IT i R&D

Umowy podpisane w stolicy Dolnego Śląska od lipca do września br. stanowiły 37 proc. całkowitego wolumenu transakcji zawartych na wszystkich rynkach regionalnych. Czy może Pan powiedzieć, jakie branże wygenerowały tak dobry wynik?

W ostatnim kwartale, ale też w całym 2020 r. najbardziej aktywne wśród najemców były firmy z szeroko pojętego sektora IT, które od początku tego roku wygenerowały 64 proc. popytu na powierzchnie biurowe we Wrocławiu. Jedną z największych transakcji było przedłużenie przez Nokię umów najmu w dwóch budynkach, na łączną powierzchnię 28,5 tys. mkw. Wrocławski rynek informatyczny znany jest nie tylko w kraju, ale również poza granicami – istnieje już od ponad pół wieku, przyciągając młode talenty i międzynarodowe korporacje. Według szacunków Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w branży informatycznej we Wrocławiu pracuje niemal 36 tys. specjalistów, a według danych z najnowszego raportu IT Corner, wśród 112 tys. wrocławskich studentów, 15 tys. to studenci kierunków związanych z IT.

Wrocław jest również liderem wśród lokalizacji wybieranych przez koncerny na centra badawczo-rozwojowe...

To prawda. Podobnie, jak w przypadku IT, rozwój tego sektora oparty jest przede wszystkim na silnym know-how. Dlatego międzynarodowe korporacje, chcąc zaoferować usługi na wyższym poziomie, na lokalizację swoich centrów R&D / SSC wybierają jeden z najsilniejszych ośrodków akademickich w kraju, jakim jest Wrocław. Według najnowszego raportu ABSL, aż 52 tys. osób w stolicy Dolnego Śląska znajduje zatrudnienie w działających w mieście 188 centrach usług. Nie bez znaczenia dla rozwoju tego sektora jest również duża dostępność nowoczesnych biur klasy A – na koniec trzeciego kwartału Wrocław dysponował ponad 772 tys. mkw. powierzchni (całkowite zasoby to 1,2 mln mkw. – budynki klasy A i B). Wrocław o lokalizację centrów usług wspólnych konkuruje z dużymi aglomeracjami na całym świecie. Dlatego w kontekście kryzysu spowodowanego pandemią, miasto może skorzystać na relokacji części procesów biznesowych spoza Europy. W nadchodzącym roku ABSL przewiduje wzrost zatrudnienia w tym sektorze nawet o 7 proc.