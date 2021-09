Wrocławskie biura ożyły

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na dziewięciu największych rynkach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin) w drugim kwartale 2021 roku wyniosły ponad 12 milionów mkw., co oznacza wzrost o 7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

- Drugi kwartał bieżącego roku nie przyniósł znaczącej zmiany sytuacji na wrocławskim rynku biurowym. Wolumen transakcji w Q2 2021 był nieznacznie większy niż w pierwszym kwartale 2021 r. i sumarycznie w ciągu półrocza osiągnął wielkość 45 900 mkw., co jednak wciąż jest wartością niższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – mówi Marcin Siewierski, Dyrektor Regionalny w polskim oddziale Cushman & Wakefield.

Podaż

W ciągu drugiego kwartału 2021 roku zasoby powierzchni biurowej we Wrocławiu wyniosły 1 242 600 mkw. Do użytku oddany został obiekt Krakowska 35 o powierzchni 11 800 mkw. Jedna z największych transakcji w Polsce w I półroczu dotyczyła wynajęcia powierzchni biurowej w budynku MidPoint71.

Popyt

Na polskim rynku biurowym wciąż zauważalny jest spadek aktywności najemców – łączny wolumen umów najmu podpisanych w pierwszym półroczu 2021 w Polsce wyniósł 513 500 mkw., co jest wartością niższą o 22% niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

- Przewidujemy, że następne miesiące powinny przynieść zwiększenie aktywności najemców poszukujących odpowiedniej powierzchni biurowej. Miesiące po przerwie wakacyjnej, będą dla wielu firm kluczowe w zakresie podejmowania decyzji dotyczących powrotów do biur. Decyzje te nie będą się odnosiły do kwestii czy wracać do biur, ale raczej skupią się na tym jak ten proces przeprowadzić – mówi Marcin Siewierski.

Zauważalne są jednak pierwsze symptomy ożywienia na wrocławskim rynku biurowym. Świadczyć o tym może zmiana w strukturze popytu. Już od początku roku obserwujemy wzrost udziału umów najmu dotyczących nowej powierzchni. Taka sytuacja może być zwiastunem odwrócenia trendu na rynku najmu powierzchni biurowej.