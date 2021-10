Wrocławskie biuro Google znów rośnie i będzie zatrudniać

W ramach inwestycji we Wrocławiu Google znacznie powiększył swoją siedzibę w kompleksie przy placu Bema.

Firma tworzy nowy zespół doradczo-strategiczny

Nowy wrocławski zespół Google będzie doradzać największym reklamodawcom w Europie.

W ramach kolejnego etapu inwestycji w rozwój biura we Wrocławiu, Google tworzy nowy zespół, który będzie współpracował z największymi reklamodawcami w Europie. Zatrudnienie znajdą tu specjaliści i specjalistki z doświadczeniem w branżach reklamy, mediów, konsultingu, sprzedaży czy marketingu, biegle posługujący się różnymi językami obcymi. Jednocześnie Google rozbudował i dwukrotnie powiększył swoje biuro przy placu Bema.

Po niedawnym ogłoszeniu o utworzeniu we Wrocławiu zespołu pomagającego wdrażać technologie chmurowe klientom firmy z całej Europy, Google kontynuuje inwestycje w stolicy Dolnego Śląska. Tym razem wrocławskie biuro Google stanie się siedzibą zespołu specjalistów i specjalistek, którzy będą współpracować z największymi europejskimi reklamodawcami i agencjami reklamowymi będącymi partnerami Google. Celem będzie wspieranie ich w rozwoju cyfrowych rozwiązań oraz doradzanie w strategii rozwoju biznesu i marki w internecie.

- Nie zwalniamy tempa rozwoju wrocławskiego biura Google. W marcu ogłosiliśmy powstanie tu nowego zespołu wdrażającego technologie chmurowe dla naszych największych klientów w Europie. Wrocław to doskonałe miasto, by zatrudniać wykwalifikowane, ambitne i ciekawe wyzwań osoby, ze znajomością różnych języków - tak pochodzące z Polski, jak i przyjeżdżające do naszego miasta z zagranicy. Tym razem otwieramy we Wrocławiu rekrutację do nowego zespołu ekspertów i ekspertek zainteresowanych pracą z wiodącymi firmami i markami w Europie. Nie mam wątpliwości, że we Wrocławiu znajdziemy kolejne talenty, które będą wspierać największe europejskie firmy w rozwoju ich biznesów - mówi Witold Wójtowicz, szef biura Google we Wrocławiu.