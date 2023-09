W Polsce budynki odpowiadają za 38 proc. emisji dwutlenku węgla. Aby dostosować się do zaleceń i oczekiwań rynku wskazanych przez ESG, starsze budynki są poddawane renowacji, tak aby stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Niedawnym i doskonałym przykładem tego trendu jest Centrum Orląt, zlokalizowane w sercu Wrocławia przy skrzyżowaniu ulic Podwale, Piłsudskiego i Braniborskiej, powstałe w 2002 roku. Oferuje przestrzeń biurową o łącznej powierzchni wynoszącej 20 000 mkw. Centrum Orląt stanowi doskonały przykład, jak modernizacja obiektów zbudowanych około 20 lat temu jest coraz bardziej powszechnym trendem na rynku. Tétris, będący liderem w tej dziedzinie, pokazał swoje umiejętności i doświadczenie, przyczyniając się do sukcesu projektu.

Projekt modernizacji Centrum Orląt obejmował szereg istotnych zmian mających na celu dopasowanie obiektu do najnowszych standardów i oczekiwań biznesowych. W ramach tego przedsięwzięcia, firma Tétris, lider rynku w dziedzinie fit-out, przejęła kompleksowy nadzór nad pracami remontowymi, w tym wymianę elewacji, wykonanie tarasów, odświeżenie garażu, remont dwóch recepcji oraz modernizację instalacji HVAC, całości elektryki i systemów SAP, DSO i BMS. Podczas renowacji Adventum wydało 10 milionów euro na rewitalizację fasady oraz modernizację systemu M&E w celu stworzenia nowoczesnej i estetycznej przestrzeni wspólnej. Jednym z istotnych elementów nowej elewacji są nowe lamele o łącznej długości aż 3 km, które nie tylko uatrakcyjniają budynek, ale również poprawiają jego funkcjonalność i efektywność energetyczną.

Od samego początku nasza strategia koncentrowała się na programie renowacji z dbałością o środowisko oraz na przyciąganiu nowych najemców. Kształtując wspólnie przyszłość jest mottem Adventum i zgodnie z naszą strategią ESG, wraz z Tétris jako generalnym wykonawcą, przekształciliśmy Centrum Orląt w budynek, który jest bardziej zrównoważony i energooszczędny – komentuje Marcell MIHÁLYFI Partner, Head of Office Asset management, Adventum Group .

- Z dumą ogłaszamy zakończenie rewitalizacji Centrum Orląt i z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie się nowych najemców – dodaje Gergely KOÓ, Partner, Leasing Director, Adventum Group.

Do tej pory Tétris uczestniczył w wielu projektach przywracania życia starym budynkom. Należą do nich Centrum Praskie Koneser, czy Hala Koszyki w Warszawie. Podczas prac związanych z modernizacją elewacji Centrum Orląt, firma Tétris przeprowadziła około 5000 wierceń w celu montażu śrub, zapewniając solidne i trwałe mocowanie.

Rewitalizacja Centrum Orląt we Wrocławiu, obejmująca nie tylko modernizację elewacji, ale także szereg innych prac, stanowi ważny kamień milowy w procesie przekształcania tego biurowca w nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń biznesową, dostosowaną do wymagań dzisiejszego rynku. Nasza ekspertyza pozwoliła nam na skuteczną realizacje tego projektu i mamy nadzieję, że ta nowa, funkcjonalna przestrzeń zapewni duży komfort nowym najemcom – komentuje Justyna Mazuchowska, Senior Project Manager, Tétris Poland.

Pierwszym najemcą biurowca została firma PixelAnt Games, a prace fit-outowe rozpoczęły się tuż po podpisaniu umowy najmu w sierpniu 2021 roku. Firma ulokowała się już w swoim nowym biurze na 10. piętrze, a za nią kilku następnych najemców.

Przeprowadziliśmy się tutaj około rok temu. Wybraliśmy to miejsce głównie ze względu na lokalizację, ale także dlatego, że budynek oferuje wyjątkowe przestrzenie, takie jak taras. Myślę, że to jedyne miejsce we Wrocławiu, które oferuje tak niesamowity widok – komentuje Adam Lasoń, Operations Director, Pixelant Games.