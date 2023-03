Yareal Polska zakończył komercjalizację butikowego budynku biurowego Wspólna 47/49. W 2022 roku firma wynajęła ponad 4000 mkw. dostępnej powierzchni biurowej.

Do grona najemców warszawskiego biurowca dołączyli Enervigo, Fundacja „Future For Ukraine” oraz przedstawiciel sektora instytucji europejskich.

Tym samym, budynek zlokalizowany w ścisłym centrum Warszawy, u zbiegu ulic Wspólnej i Marszałkowskiej, został wynajęty w 100 procentach.

Wspólna 47/49 to ośmiokondygnacyjny, kameralny budynek biurowy, oferujący ok. 7 800 mkw. powierzchni biurowej. Wspólna 47/49 jest pierwszym projektem, w którym Yareal Polska pełni funkcję asset managera w imieniu YAM Invest. Projekt ten wpisuje się w strategię Yareal polegającą na rozwijaniu działalności związanej z zarządzaniem aktywami należącymi do innych podmiotów.

Ostatni rok upłynął pod znakiem intensywnych działań z zakresu asset managementu oraz re-komercjalizacji biurowca Wspólna 47/49. Biorąc pod uwagę fakt wymagającego otoczenia makroekonomicznego – było to nie lada wyzwanie. Jestem bardzo zadowolona, że przyjęta strategia przyniosła rezultaty i możemy dziś pochwalić się dużym sukcesem, jakim jest dołączenie do grona najemców kolejnych firm oraz pełne wynajęcie budynku. W biurowcu Wspólna 47/49 zaoferowaliśmy naszym Klientom bardzo dużą elastyczność przy wyborze powierzchni i konstrukcji umów – stosujemy tu tzw. umowy rolujące, które są rzadko spotykane na rynku. Gwarantują one firmom dużo większą swobodę w kontekście planowania przyszłości i rozwoju biznesu niż standardowe, długoterminowe zobowiązania najmu – powiedziała Marta Zawadzka, Dyrektor Najmu Yareal Polska.

Do dyspozycji najemców biurowca Wspólna 47/49, oprócz 7800 mkw. powierzchni biurowej, jest także trzypoziomowy parking podziemny mieszczący 125 pojazdów, rowerownia oraz dwa tarasy zlokalizowane na ostatnich piętrach budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie biurowca znajdują się liczne punkty handlowo-usługowe, restauracje i bogata infrastruktura kulturalno-rozrywkowa (teatry, kina, muzea).

Lokalizacja to jeden z największych walorów inwestycji Wspólna 47/49. Biurowiec położony jest u zbiegu ulic Wspólnej i Marszałkowskiej, co gwarantuje znakomity dostęp do wszystkich środków transportu publicznego (stacji metra, przystanków autobusowych i tramwajowych, rowerów miejskich, Dworca Centralnego). Bliskość jednego z głównych węzłów komunikacyjnych miasta przy Alejach Jerozolimskich zapewnia z kolei dogodny dojazd do inwestycji nie tylko komunikacją miejską, ale i samochodem.

Obiekt został wyróżniony certyfikatami BREEAM In-Use na poziomach "Excellent" i "Very Good", odpowiednio w kategoriach Asset Performance oraz Building Management. Atuty biurowca od lat doceniają renomowane polskie i międzynarodowe firmy. W gronie najemców Wspólna 47/49, znajdują się m.in. LabCorp, OneSystem, Trei Real Estate, Datalogic czy V4C.

