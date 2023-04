Dwa polskie start-upy, Plan Be Eco oraz Zonifero, rozpoczynają współpracę. Będą pomagać w raportowaniu ESG.

Plan Be Eco oraz Zonifero nawiązały współpracę w zakresie wsparcia klientów w raportowaniu ESG.

Polskie start-upy będą wspólnie opracowywać dane dotyczące śladu węglowego, generowanego przez budynek czy pracowników danej firmy.

Dwa dynamicznie rozwijające się polskie start-upy podjęły współpracę w zakresie wsparcia klientów w raportowaniu śladu węglowego i dążeniu do neutralności klimatycznej. Plan Be Eco oraz Zonifero o swojej współpracy dotyczącej wypracowania rozwiązań służących do raportowania ESG poinformowały w czwartek 13 kwietnia, podczas Fireside Chat - wydarzenia odbywającego się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raportowanie ESG — environmental, social, corporate governance, to nie tylko trend wśród dużych korporacji, a realne wymogi, które od 2026 roku będą obejmowały zarówno duże oraz małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na europejskich giełdach. Współpraca pomiędzy Zonifero a Plan Be Eco polega na wspólnym opracowywaniu danych dotyczących śladu węglowego, generowanego przez budynek czy pracowników danej firmy.

Zonifero jako platforma dostarczająca aplikację ułatwiającą elastyczną organizację pracy m.in. w modelu hybrydowym, może gromadzić dane dotyczące zużycia energii w budynku, wykorzystania sal i przestrzeni wspólnych, a także przekazywać zagregowane dane o podróżach pracowników czy ich pracy zdalnej. Z kolei Plan Be Eco przełoży te informacje na efektywną strategię ograniczenia emisji CO 2 firmy i zbliżającą organizację do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Niezwykle cieszymy się na tę współpracę, ponieważ łączą nas nie tylko wspólne wartości, ale także przekonanie, że nasza planeta może być lepszym miejscem do życia. Raportowanie ESG to jeden z kroków w tym kierunku. Coraz więcej firm będzie zobligowanych do tworzenia strategii w zakresie raportowania niefinansowego. Razem z Plan Be Eco możemy pomóc im zbudować tę strategię, opierając ją o szczegółowe dane – mówi Paweł Prociów CPO z Zonifero.

Według niego realne zapotrzebowanie na dane z raportów ESG będzie znacznie szersze. Takie informacje będą wymagane od kontrahentów i dostawców spółek objętych raportowaniem niefinansowym. Również konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na kwestie społeczno-ekologiczne i to jak dana firma podchodzi do kwestii emisji CO 2 .

Naszym celem jest dotarcie z Plan Be Eco do jak największej liczby organizacji, które do tej pory nie uwzględniały liczenia i raportowania śladu węglowego w swojej strategii. Wierzymy, że współpraca z Zanifero pozwoli na podniesienie świadomości firm w tym zakresie i przekonanie przedsiębiorców, że ograniczanie emisji CO 2 nie musi być ani skomplikowane, ani kosztowne – komentuje Aga Maciejowska, CEO i co-founderka Plan Be Eco.

Porozumienie ogłoszono podczas spotkania z cyklu Fireside Chat, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych i Ernst & Young. Podczas panelu dyskusyjnego przedstawiciele start-upów podzielili się z audytorium wiedzą na temat narzędzi wspierających realizację strategii ESG.

