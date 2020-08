Klienci kompleksu Hi Piotrkowska będą zachwyceni jego lokalizacją. Nie ma w tej prognozie ani kropli przesady, bo dla każdego gracza branży nieruchomości zasada: lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja to świętość, więc miejscówka do której prowadzą wszystkie drogi, jest jej kwintesencją.

Nieprzypadkowo lokalizacja Hi Piotrkowska zyskała miano serca Europy. To właśnie w Łodzi znajduje się europejska brama Jedwabnego Szlaku. Regularnie kursujący pociąg towarowy na trasie Łódź – Chengdu pokonuje odległość 10 tys. km. Podróż z Polski trwa od 12 do 14 dni. Jednocześnie z centrum miasta do międzynarodowego lotniska, które obsługuje zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy można dojechać autem w ciągu 10 minut.

Komunikacja unikalna w skali świata

Czy rzeczywiście wszystkie drogi prowadzą do Hi Piotrkowska?

– Tak, nie ma tu przesady. Dzięki centralnej lokalizacji i położeniu wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych Łodzi, takich jak: al. Kościuszki i al. Mickiewicza/Piłsudskiego bez problemu dojedziemy do kompleksu samochodem z każdego punktu miasta. Ci, którzy na co dzień korzystają z komunikacji zbiorowej łatwo dostaną się do Hi Piotrkowska korzystając np. z jednej z kilkunastu linii tramwajowych, które zatrzymują się tuż przy inwestycji na tzw. stajni jednorożca – wylicza Błażej Baszczyński, Property Negotiator CBRE.

Niezwykły przystanek powstał w ramach modernizacji trasy W-Z. Łączy tramwaje jeżdżące na linii wschód – zachód z kursującymi na trasie północ – południe. Podróżni mają do dyspozycji dwanaście linii tramwajowych i sześć autobusowych. Konstrukcja wiaty przystankowej oparta jest na stalowych słupach, a szklane kolorowe zadaszenie przypomina witraż. To właśnie dzięki nim, projekt autorstwa Jana Gałeckiego jest unikatowy w skali świata.

Dla gości i klientów biznesowych, którzy będą dojeżdżać np. z Warszawy lub ze stołecznego lotniska, podróż też z pewnością nie zajmie więcej niż ok. 70-80 minut. Tyle powinna trwać jazda samochodem i niebawem pociągiem. Bardzo niewielka odległość dzieli obiekt Hi Piotrkowska i największe dworce kolejowe: Łódź Fabryczna i Kaliska. Z kolei w 2022 r. planowane jest oddanie do użytku tunelu średnicowego. Połączone zostaną stacje Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska z dworcem Łódź Fabryczna. Siedmiokilometrowy tunel spełni funkcję łódzkiego metra. Unia Europejska dołoży do budowy tej podziemnej linii kolejowej 411 mln euro ze środków Funduszu Spójności.

