Wszystkie polskie biurowce Globalworth we własnym zarządzaniu

Globalworth przejął w zarządzanie ostatni budynek ze swojego portfolio w Polsce – biurowiec Green Horizon w Łodzi.

Tym samym wszystkie 22 nieruchomości biurowe i wielofunkcyjne należące do spółki znalazły się pod opieką właściciela.

Już ponad 600 tys. mkw. w 22 nieruchomościach znajdujących się w polskim portfolio spółki zarządzanych jest przez zarządców nieruchomości z Globalworth.

Green Horizon w maju objęty został modelem zarządzania właścicielskiego, będącego jednym z najważniejszych elementów strategii czołowego inwestora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

- W naszym modelu zarządzania właścicielskiego priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości usług. Dzięki temu, że nasi zarządcy pracują w strukturach Globalworth, posiadają stały dostęp do szerokiego know-how firmy, wypracowanych standardów i procedur oraz pełnego zaplecza. To z kolei sprawia, że mają najlepszą wiedzę o zarządzanych nieruchomościach na każdej płaszczyźnie oraz możliwość szybkiego i skutecznego działania. Zarządzanie właścicielskie umożliwia nam również wypracowanie najlepszych, czyli bezpośrednich relacji z najemcami, a to właśnie one są fundamentem, na którym zbudowaliśmy i wciąż umacniamy naszą czołową pozycję na rynku - mówi Artur Apostoł, Chief Operating Officer w Globalworth Poland.

- Nasz zespół składa się z najlepszych profesjonalistów na rynku o wieloletnim doświadczeniu, dla których najważniejsze jest zadowolenie najemców. Z kolei dla naszych najemców kluczowe jest to, że jako właściciel i zarządca w jednej osobie jesteśmy zawsze blisko nich, na miejscu, do dyspozycji w każdej sprawie i o każdej porze. Przejęcie ostatniego budynku w zarządzanie właścicielskie to dla mnie również okazja, aby podziękować naszym wyjątkowym zarządcom nieruchomości za ich znakomitą pracę i ogromne zaangażowanie - mówi Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Management w Globalworth Poland.

Green Horizon to nowoczesny budynek biurowy zlokalizowany przy ważnym węźle komunikacyjnym przy rondzie Solidarności, zaledwie 1,5 km od dworca Łódź Fabryczna i ścisłego centrum miasta. Atutem nieruchomości jest również bezpośrednie sąsiedztwo największego kampusu Uniwersytetu Łódzkiego.

Budynek oferuje 35,5 tys. mkw. powierzchni biurowej, ponad 400 miejsc parkingowych oraz liczne udogodnienia dla najemców, m.in. restauracje, centrum medyczne oraz przedszkole. Wyposażono go również w ekologiczne rozwiązania, m.in. energooszczędne oświetlenie i wydajny system klimatyzacji, wykorzystujący chłodne powietrze z zewnątrz. Obiekt posiada certyfikat LEED na poziomie Gold.