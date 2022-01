Wszystko o ESG na rynku nieruchomości w Polsce

Zagraniczni inwestorzy szukają inwestycji, które spełniają nie tylko normy środowiskowe, ale również inne kryteria. Najemcy coraz częściej zwracają uwagę na wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją, a do pociągu z napisem ESG wsiedli już najwięksi gracze na świecie - tłumaczy Katarzyna Chwalbińska-Kusek, dyrektorka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju Savills.

Spełnianie wymogów ESG przestaje być kwestią dobrego wizerunku firmy, a staje się czynnikiem decydującym o powodzeniu biznesowych inwestycji. Czy będą w coraz większym stopniu kształtować wycenę nieruchomości?

Katarzyna Chwalbińska-Kusek, dyrektorka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju Savills: Budując nieruchomość lub modernizując istniejącą w zgodzie z ESG, a potem odpowiednio nią zarządzając, gwarantujemy sobie spokój na lata. Zignorowanie tego trendu niesie za sobą ogromne ryzyko i może się przełożyć na spadek zainteresowania ze strony najemców i inwestorów, a w konsekwencji doprowadzić do obniżenia wartości nieruchomości.

W maju 2021 r., jeden z największych funduszy inwestycyjnych Blackstone Group ogłosił, że od wszystkich spółek w swoim portfelu oczekuje przedstawienia raportów ESG. Ten sam fundusz już w 2020 r. zapowiedział ograniczenie emisji CO2 we wszystkich swoich nowych inwestycjach o 15 proc. Od 2006 r. pod patronatem ONZ rozwija się sieć UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment), do której zapisują się inwestorzy deklarujący, że biorą pod uwagę zagadnienia ESG przy decyzjach inwestycyjnych. Liczba członków-sygnatariuszy UNPRI rośnie nieprzerwanie od 2006 r. i w 2021 r. wyniosła prawie 4 tys. podmiotów, które zarządzają aktywami o łącznej wartości 121 bilionów dolarów. To wzrost o odpowiednio 26 proc. i 17 proc. w stosunku do 2020 r.

Co te dane pokazują?

Nie mamy do czynienia z marginalnym zjawiskiem, lecz z prawdziwą rewolucją, a do pociągu z napisem ESG wsiedli już najwięksi gracze na świecie. Zagraniczni inwestorzy szukają inwestycji, które spełniają nie tylko normy środowiskowe, ale również inne kryteria ESG. Najemcy powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych coraz częściej zwracają uwagę na wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

Działanie zgodnie ze wszystkimi aspektami ESG, nie tylko tymi środowiskowym, będzie coraz częściej kartą przetargową w walce o najemców. Oprócz argumentów przemawiających za ESG, warto pamiętać, że dla wielu podmiotów nie będzie to kwestia wyboru, ale konieczność. Obowiązek raportowania niefinansowego narzucany będzie na coraz większą grupę podmiotów gospodarczych.

Dane środowiskowe są mierzalne, co ułatwia ich gromadzenie i raportowanie. Natomiast wskaźniki społeczne i ładu korporacyjnego są w większym stopniu jakościowe i deklaratywne – w konsekwencji, trudniej je monitorować. Jak sobie firmy z tym radzą?

