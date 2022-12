Firma Wunderman Thompson Technology zdecydowała się na relokację biura w Poznaniu do budynku Nowy Rynek E, powstającego u zbiegu ulic Wierzbięcice i Matyi.

Budynek Nowy Rynek E zostanie oddany do użytku w drugim kwartale 2023 roku.

Inwestycja ma zapewnić ok. 28,5 tys. mkw. przestrzeni biurowe.

Pracownicy mają chętniej przyjść do biura, jeśli jest ono dobrze zlokalizowane i oferuje odpowiednie przestrzenie.

– Nowe umowy najmu zaczynają przeważać w strukturze popytu w tym roku, który od stycznia do końca września wyniósł w Poznaniu prawie 37 tys. mkw. Trend ten utrzyma się także w IV kwartale. Umowa zawarta niedawno przez organizację Wunderman Thompson Technology i właściciela budynku Nowy Rynek E, czyli firmę Skanska, to tylko jeden przykład, który to potwierdza. Nazwa projektu nie jest przypadkowa – ma to być nowy miejski rynek, czyli przestrzeń dostępna dla wszystkich, sprzyjająca spotkaniom, rekreacji i rozrywce. To bez wątpienia miejsce, które stworzy firmie Wunderman Thompson Technology doskonałe warunki do dalszego rozwoju – mówi Sebastian Bedekier, Partner, Dyrektor Regionalny Colliers w Poznaniu.

Budynek Nowy Rynek E zostanie oddany do użytku w drugim kwartale 2023 roku i będzie oferował ok. 28,5 tys. mkw. przestrzeni biurowej. To część kompleksu Nowy Rynek, który docelowo będzie się składał z pięciu budynków o różnej funkcjonalności, a jego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie 100 tys. mkw. Inwestycja położona jest w sercu najdynamiczniej rozwijającej się części Poznania – zaledwie kilka kroków od Starego Browaru i kilka minut spacerem od Targów, a jedocześnie na skrzyżowaniu najważniejszych linii komunikacyjnych. Już na etapie projektowania Nowego Rynku duży nacisk położono na stworzenie miejsc, które sprzyjają integracji i utrzymaniu naturalnych więzi, dlatego też do dyspozycji wszystkich użytkowników inwestycji oraz społeczności lokalnej będą oddane plac centralny, zielone oazy relaksu, stojaki na rowery i punkty napraw oraz atrakcyjna mała architektura.

– Nasze najnowsze badanie przeprowadzone wspólnie z Colliers pokazuje, że pracownicy chętniej przyjadą do biura, jeśli jest ono dobrze zlokalizowane, oferuje odpowiednie przestrzenie, a w jego sąsiedztwie znajdują się udogodnienia czy punkty usługowe. Nowy Rynek został zaprojektowany w ten sposób, żeby odpowiedzieć na te potrzeby, a tym samym zaoferować miejsce, w którym chce się pracować i przebywać, tworząc jednocześnie zupełnie nową część Poznania – mówi Małgorzata Wojtoń, starszy menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. I to m.in. zdecydowało o wyborze kompleksu przez firmę Wunderman Thompson Technology.

- W Poznaniu działamy już od 17 lat, tworząc złożone aplikacje webowe i platformy marketingowe dla dużych graczy, jak Ford, Coca-Cola czy Shell w oparciu o produkty parterów – Adobe czy Sitecore – mówi Marcin Stańczyk, dyrektor Zarządzający Wunderman Thompson Technology.

– Jesteśmy specjalistami AEM, niedawno utworzyliśmy zespoły zajmujące się AI, a dodatkowo chcemy także poszerzać zespół ekspertów Sitecore. W 2023 połączymy się z biurem WTT w Katowicach, tworząc silniejszą dywizję technologiczną sieci Wunderman Thompson i WPP na mapie Polski. Nowe biuro w Poznaniu ma stworzyć odpowiednie warunki do dalszego rozwoju – mówi Marcin Stańczyk.

Agata Wojnowska, Senior Administration Manager, odpowiedzialna za projekt po stronie Wunderman Thompson Technology, dodaje: - Zależy nam na tworzeniu przyjaznej i wygodnej przestrzeni dla naszych specjalistów, która pozwoli na swobodne wspieranie najważniejszych wartości: pracy zespołowej, kreatywności oraz dzielenia się wiedzą. Wybór Nowego Rynku to wynik współpracy kilku naszych działów, którym zależało na sprawnym zaspokojeniu potrzeb różnorodnych zespołów w nowych, postpandemicznych realiach, w miejscu z dobrą dostępnością i infrastrukturą.

W wyborze lokalizacji i negocjacji umowy najmu najemcę wspierali eksperci z poznańskiego biura firmy doradczej Colliers.

