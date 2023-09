Wunderman Thompson otworzył swoje biuro w budynku E kompleksu Nowy Rynek przy ul. Wierzbięcice 1A. Liczące 2000 metrów kwadratowych powierzchnie stają się miejscem pracy dla prawie 300 osób.

Już od września prawie 300 pracowników Wunderman Thompson (wcześniej obecnego na rynku pod marką Cognifide) korzystać może z biura w najnowszym budynku pięcioelementowego kompleksu Nowy Rynek.

Budynek E to niemal 30 000 metrów kwadratowych nowoczesnej przestrzeni biurowej, prawie 250 miejsc parkingowych oraz ogólnodostępne obszary z miejscami do wypoczynku, tężniami solankowymi czy placami zabaw.

Nowe biuro to odpowiedź na hybrydowy model pracy. Pracownicy korzystać mogą z tzw. hot-desków – tymczasowych miejsc, rezerwowanych w aplikacji mobilnej. Do ich dyspozycji pozostają także niestandardowe, kreatywne punkty do działania: huśtawki, pufy czy fotele. W biurze znajduje się 15 salek spotkań, mieszczących od 2 do 16 osób. Układ pozwala na łatwą aranżację przestrzeni i zmiany kubatury powierzchni, żeby zorganizować np. ogólnofirmowe spotkanie. Pracownicy mają do dyspozycji również trzy punkty kuchenne i dwie jadalnie.

Nowy Rynek E. Flot. Mat. pras.

- W tym momencie w całej Polsce pracuje dla nas około 400 programistów, inżynierów i specjalistów IT – mówi Marcin Stańczyk, Dyrektor Zarządzający. Nasze siedziby znajdują się w Poznaniu, Katowicach i Bydgoszcz, choć w dobie pracy hybrydowej zasięg firmy rozciąga się niemal na cały kraj. Nowe biuro na Nowym Rynku odpowiada na wymagania postpandemicznego świata, dostosowuje się do oczekiwań pracowników. Często powtarzamy, że “nasze biuro jest do tego, do czego chcesz”. Nadaje się do zarówno do spotkań, pracy zespołowej, warsztatów, jak i sprzyja nawiązywaniu relacji i codziennej pracy w skupieniu. To inspirująca, elastyczna, przyjazna przestrzeń, w której mamy czuć się dobrze. Co istotne, otwarta ma być też na mieszkańców Poznania i gości. Już wczesną jesienią zaprosimy ich na pierwsze meet-upy dla pracowników HR czy specjalistów technologii Sitecore, a nawet na wyjątkowe spacery architektoniczne po poznańskiej Wildzie.

W biurze znajdują się także takie pomieszczenia jak game room z planszówkami czy konsolami oraz pokój dla karmiących matek. Na ostatnim, piętnastym piętrze budynku E najemcy mogą korzystać również z tarasu z wyjątkowym punktem widokowym i minisiłowni.

- Motywem przewodnim biura jest kosmos. Wybraliśmy go wspólnie - dodaje Marcin Stańczyk. - To dobre odzwierciedlenie naszego kreatywnego i rozwojowego podejścia. Na Wierzbięcicach powstawać będą bowiem kolejne elementy globalnych kampanii dla takich gigantów jak Coca-Cola czy Ford. Najbardziej czasochłonne okazało się stworzenie planu funkcjonalnego biura – ze wsparciem projektantów firmy Skanska, w oparciu o wewnętrzne badania. Na etapie projektu interior współpracowaliśmy z poznańskim zespołem BSD’SIGN. Skupiliśmy się na komforcie akustycznym pracowników, na stworzeniu przestrzeni, która nie będzie przebodźcowywać w trakcie pracy - mówi Agata Wojnowska, Senior Administration Manager.

Budynki Nowego Rynku spełniają standardy celów zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie oświetlenia LED, zasilanie wyłącznie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych czy użycie tzw. szarej wody – wykorzystanej wcześniej, ale wciąż przydatnej w obsłudze budynku.

- Powierzchnie biurowe Nowego Rynku projektowaliśmy w ten sposób, by umożliwiały naszym najemcom realizację ich własnych polityk zrównoważonego rozwoju. Stąd między innymi technologie ułatwiające oszczędzanie wody i energii elektrycznej. Jeśli dodamy do tego udogodnienia zwiększające komfort pracy, takie jak filtry i nawilżacze powietrza, czy cichą klimatyzację, a także różnorodne przestrzenie, dopasowane do każdego stylu pracy, wychodzi nam przepis na innowacyjne biuro przyszłości. Cieszymy, że się Wunderman Thompson docenił nasze starania, by stworzyć idealne miejsce pracy – mówi Małgorzata Wojtoń, starszy menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W transakcji najmu powierzchni biurowej firmę Wunderman Thompson reprezentowali doradcy z poznańskiego biura Colliers, którzy odpowiadali za znalezienie idealnego biura, dostosowanego do potrzeb klienta, oraz negocjacje warunków najmu.

- Cieszę się, że firma Wunderman Thompson, która już od wielu lat rozwija się w Poznaniu, dziś wprowadza się do nowego biura, które odpowiada na jej potrzeby, w tym m.in. hybrydowy model pracy. Wierzę, że nowa przestrzeń przyczyni się do dalszego dynamicznego wzrostu, a designerskie i komfortowe wnętrza staną się ważnym czynnikiem przyciągającym pracowników do biura - mówi Sebastian Bedekier, dyrektor regionalny Colliers w Poznaniu.

Wunderman Thompson to pierwsza firma, która przeniosła swoją siedzibę do najnowszego punktu Nowego Rynku. W budynku E trwają przygotowania do przyjęcia kolejnych najemców.

