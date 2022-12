O statuetkę Property Design Award rywalizują najlepsze biura i biurowce ostatniego roku: siedziby Allegro, Orange, PepsiCo Polska, Bayer czy The Brain Embassy Czackiego oraz budynki Global Office Park, DL Tower, Varso Tower, Skysawa i LIXA C.

Która przestrzeń biurowa okaże się najlepszą? Jaki biurowiec zgarnie nagrodę? Przedstawiamy wnętrza i budynki nominowane w plebiscycie Property Design Awards.

Nominowani w kategorii Design: wnętrza - biuro

Biuro Allegro w Poznaniu (inwestor: Allegro)

Projekt siedziby Allegro w kompleksie Nowy Rynek obejmował 10 pięter, ok. 25 tys. mkw. i prawie 3 tys. stanowisk pracy. Wnętrza są nowoczesne, a zarazem przytulne, zachęcające do powrotu do pracy w biurze – po prostu #dobrzetubyć!. Inspiracją wielu elementów wykończeń były poznańskie legendy.

Biuro Allegro w Poznaniu, fot. fotomohito

Biuro Orange w Warszawie (inwestor: Orange)

Projekt i realizacja przebudowy wnętrz biura Orange Polska (OPL) w kompleksie budynków Miasteczko Orange w Warszawie związane były z nowym spojrzeniem na potrzeby pracowników po czasie pandemii. Tak narodził się koncept: re_THINK, re_NEW, re_TURN.

Biuro Orange w Warszawie, fot. mat. prasowe

Biuro PepsiCo Polska w Warszawie (inwestor PepsiCo Polska)

Nowe biuro PepsiCo Polska mieści się na terenie warszawskiego Konesera i zajmuje powierzchnię 3547 mkw. Różnorodność mebli, materiałów i kolorów pozwoliła stworzyć wiele zaskakujących elementów. Wnętrze zdobią neony i grafiki reklamowe.

Biuro PepsiCo Polska w Warszawie, fot. mat. prasowe

Biuro The Brain Embassy Czackiego w Warszawie (inwestor: Brain Embassy)

The Brain Embassy Czackiego to jedna z najnowszych lokalizacji, która została stworzona z myślą o inspirującej przestrzeni coworkingowej na mapie Warszawy. Przestrzeń nawiązuje do teatru i sztuki, ponieważ historycznie w tym budynku mieściła się kiedyś siedziba warszawskiego Teatru Kwadrat.

Biuro The Brain Embassy Czackiego w Warszawie, fot. mat. prasowe

Biuro Bayer w Warszawie (inwestor: Bayer)

Zakres projektu obejmował pełny zakres projektu i budowy 7000 mkw. biura firmy Bayer w Warszawie. Tetris zrealizował fit-out całego kompleksu budynków Bayer, modernizując je i dostosowując do nowych potrzeb pracowników.

Biuro Bayer w Warszawie, fot. Kinga Skalik

Nominowani w kategorii Bryła: biurowiec

Global Office Park w Katowicach (inwestor: Cavatina)

Global Office Park to nowoczesny kompleks typu mixed-use zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki w Katowicach. Dwie wieże liczące po 25 pięter, zapewniają dostęp do wysokiej klasy biur o łącznej powierzchni 55,2 tys. mkw.

Global Office Park w Katowicach, fot. mat. prasowe

DL Tower w Katowicach (inwestor: DL Invest Group)

Budynek biurowy przy al. Korfantego 138 w Katowicach powstał na terenie poprzemysłowym, w miejscu byłych Zakładów Graficznych. Inspiracją dla zaokrąglenia narożników budynku, stały się charakterystyczne zaokrąglenia spotykane w matrycy drukowanej, stosowanej w maszynach drukarskich rotacyjnych, które były używane w Zakładach Graficznych Katowice.

DL Tower w Katowicach, fot. mat. prasowe

Varso Tower w Warszawie (inwestor: HB Reavis)

Flagowa inwestycja HB Reavis odmieniła fragment centrum Warszawy. Zaprojektowany przez Foster + Partners wieżowiec o powierzchni 70 tys. mkw. to jeden z nowych symboli miasta, a także najwyższy budynek w UE.

Varso Tower w Warszawie, fot. mat. prasowe

Skysawa w Warszawie (inwestor: PHN)

Skysawa jest zlokalizowana w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 36. Dzięki centralnej lokalizacji przy Rondzie ONZ jest jedną z nielicznych inwestycji w Warszawie połączonych bezpośrednim przejściem do stacji metra Rondo ONZ.

Skysawa w Warszawie, fot. mat. prasowe

LIXA C w Warszawie (inwestor: Yareal Polska)

LIXA C to najnowszy z budynków oddanych do użytku przez Yareal, w ramach kampusowego kompleksu biurowego, powstającego w sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego na bliskiej Woli. Biurowiec o powierzchni 19,4 tys. mkw. w niespełna 10 miesięcy od oddania do użytkowania został skomercjalizowany w 85 proc.

LIXA C w Warszawie, fot. mat. prasowe

