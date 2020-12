Wybrano inwestora do negocjacji zakupu gruntów po Cuprum

Wybrano już inwestora do wyłącznych negocjacji zakupu działki przy placu Jana Pawła II, na której niegdyś stał biurowiec Cuprum - podaje wroclife.pl.

Przypomnijmy, KGHM wystawił na sprzedaż działkę pod zabudowę biurową przy pl. Jana Pawła II. Pierwotnie, w miejscu wyburzonego kilka lat temu biurowca Cuprum, miał powstać kompleks Cuprum Square.

Nieruchomość przy placu Jana Pawła II to teren o łącznej powierzchni 9 667 mkw. częściowo w użytkowaniu wieczystym oraz częściowo we własności spółki celowej należącej do sprzedającego. Pozwolenie na budowę przyznane właścicielom działki dopuszcza wybudowanie dwufazowego kompleksu biurowego o powierzchni 31 800 mkw. powierzchni najmu.

Jak poinformowali wroclife.pl przedstawiciele Colliers International, został już wybrany inwestor do wyłącznych negocjacji zakupu nieruchomości.