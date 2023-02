Transakcje na rynku nieruchomości odbywają na zasadzie: dzisiaj płacimy jutrzejszą cenę. Wyceny są hipotetyczne, bo mało kto, poza deweloperami, w ogóle sprzedaje - twierdzi Piotr Trzciński, Head of Poland Savills Investment Management.

Rok 2023 będzie czasem wielkiej niepewności. Większość inwestorów w regionie CEE wstrzymuje się z inwestycjami przynajmniej do czasu ustabilizowania się stóp procentowych.

Być może wzrosną podnajmy, ponieważ najemcy będą chcieli chwilowo ograniczyć koszty. Niektóre firmy zapewne przeniosą część powierzchni do tzw. flexów.

Raczej nie należy się spodziewać spadku czynszów w galeriach handlowych.

W biurowcach najemcy akceptują wyższe stawki czynszowe oraz spadek zachęt. Są też skłonni wydłużać okresy najmu.

Będziemy także zapewne obserwować wzrost pustostanów, ale przy dobrym asset managemencie można sobie z tym zjawiskiem poradzić - uważa Piotr Trzciński, Head of Poland Savills Investment Management.

- Na poziomie ogólnym możemy się spodziewać spadku konsumpcji, co może, ale nie musi, spowodować spadek popytu na powierzchnie w sektorach wrażliwych na poziom konsumpcji, czyli w retailu i hotelach - tłumaczy Piotr Trzciński, Head of Poland Savills Investment Management.

Jak pustostany zmienią rynek?

Będziemy także zapewne obserwować wzrost pustostanów, ale - jak podkreśla Piotr Trzciński - przy dobrym asset managemencie można sobie z tym zjawiskiem poradzić.

Nie spodziewamy się drastycznego wzrostu popytu na powierzchnie biurowe w tym roku - wyjaśnia Piotr Trzciński, Head of Poland Savills Investment Management.

- Być może wzrosną podnajmy, ponieważ najemcy będą chcieli chwilowo ograniczyć koszty. Niektóre firmy zapewne przeniosą część powierzchni do tzw. flexów. Te przewidywania biorą się stąd, że nie spodziewamy się drastycznego wzrostu popytu na powierzchnie biurowe w tym roku - wyjaśnia Piotr Trzciński.

Transakcje są, ale niepewne

Rosnące stopy procentowe oznaczają wzrost kosztów finansowania i korektę cenową.

- Transakcje się odbywają, ale na zasadzie: dzisiaj płacimy jutrzejszą cenę. Jej wysokość zależy wyłącznie od konkretnego inwestora, jego profilu ryzyka i jego kosztu pieniądza. Transakcje obecnie ogłaszane, moim zdaniem, nie do końca uwzględniają ryzyko wzrostu stóp procentowych i kosztów finansowania, chyba że yieldy są finansowane z equity, a nie z kredytu - przyznaje Piotr Trzciński.

Ekspert podkreśla, że 2023 r. będzie czasem wielkiej niepewności. Większość inwestorów w regionie CEE będzie się wstrzymywała z inwestycjami przynajmniej do czasu ustabilizowania się stóp procentowych.

- Dzisiaj nie opłaca się podejmować szybkich decyzji, dlatego że cykl wzrostu stóp procentowych jeszcze się nie zakończył. Poza tym, powodem sprzedaży projektów nie będzie wyłącznie chęć realizacji zysków przez właścicieli czy deweloperów, tylko przetrwanie firmy - twierdzi Piotr Trzciński.

Rok 2023 będzie czasem wielkiej niepewności. Większość inwestorów w regionie CEE będzie się wstrzymywała z inwestycjami przynajmniej do czasu ustabilizowania się stóp procentowych.

Zwłaszcza deweloperzy muszą rotować produktem, żeby zdobyć kapitał na uruchamianie kolejnych. - Bez tego będą zmuszeni ograniczać biznes, wstrzymywać zakupy działek, albo zwalniać ludzi. Zatem do historycznej motywacji sprzedaży, czyli zysku dochodzi ważniejszy powód - utrzymania firmy - opisuje Piotr Trzciński.

Wojna jest też szansą inwestycyjną

Co ciekawe, ryzyko konfliktu na Ukrainie - jeśli nie wystąpi jakaś eskalacja - jest już od dawna wycenione i uwzględnione w cenach nieruchomości.

Najważniejsze jest uspokojenie się niepewności inwestorskiej. Gdy to się stanie, prawdopodobnie nastąpi stabilizacja cen aktywów, w czym pomocne będą wyceny.

- Warto pamiętać, że jest to także okazja inwestycyjna. Na przykład w okolicach Kijowa przez wojnę ubyło 360 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Ona przecież gdzieś musi być odtworzona, jeśli nie w całości, to na pewno w części zostanie przeniesiona na inne rynki - uważa Piotr Trzciński.

Ekspert dodaje, że najważniejsze jest uspokojenie się niepewności inwestorskiej. Gdy to się stanie, prawdopodobnie nastąpi stabilizacja cen aktywów, w czym pomocne będą wyceny.

- Tymczasem dzisiaj są one dosyć hipotetyczne, także dlatego, że ograniczona jest podaż z drugiej ręki. Mało kto, poza deweloperami, dzisiaj w ogóle sprzedaje, albo próbuje to robić. Inwestorzy, którzy „siedzą” na aktywach, szczególnie w sektorze magazynowym i biurowym, cieszą się dobrym cashflowem z ograniczonymi ryzykami, więc wiedzą, że to nie jest dobry moment na wyjście z inwestycji - opisuje Piotr Trzciński.

Czynsze w galeriach nie spadną

Czynsze w logistyce i w biurach mają dużą szansę, żeby rosnąć bardziej niż PKB, co nie jest trudne, bo w tym roku będzie on prawie żaden.

- Stawki zaczęły też fundamentalnie rosnąć na skutek splotu różnych czynników, np. spadku dostępności powierzchni, wzrostu czynszów w nowych obiektach oraz nadal silnego popytu - tłumaczy Piotr Trzciński.

Presję kosztową odczują także najemcy galerii handlowych, bo wzrosły koszty mediów i inflacja oraz prognozowane są spadki obrotów.

- Z naszych obserwacji wynika, że najemcy są skłonni dobierać powierzchnie handlowe. Podejrzewamy, że to wynika z chęci zabezpieczenia lokali w najlepszych obiektach na skutek osłabienia dynamiki wzrostu e-commerce’u i próby zwiększenia sprzedaży, a tym samym podniesienia lub utrzymania obrotów, mimo wzrostu kosztów - wyjaśnia szef Savills IM.

Raczej nie należy się spodziewać spadku czynszów w galeriach handlowych.

W biurowcach i magazynach czynsze rosną

Z kolei w biurowcach czynsze rosną, szczególnie na rynkach z luką podażową, jak na przykład w Warszawie.

- Najemcy raczej akceptują wyższe stawki oraz spadek zachęt. Są też skłonni wydłużać okresy najmu, aby m.in. skompensować koszty fitoutów - dodaje Piotr Trzciński.

Tymczasem w magazynach wzrosty czynszów sięgają od 5 proc. do nawet 15 proc.

- Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od podaży nowych obiektów, bo w tym sektorze już buduje się mniej, część projektów wstrzymano. W związku z tym duzi najemcy tracą opcję. Korzyść w postaci dostępności wysokiej jakości powierzchni w Polsce chwilowo zanika. Tak długo, jak trzy motory napędowe, czyli: e-commerce, logistyka i lekka produkcja, będą napędzały popyt, czynsze nie będą spadały - prognozuje Piotr Trzciński, Head of Poland Savills Investment Management.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl