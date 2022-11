Firma Deel nawiązała współpracę z WeWork. Swoim klientom biznesowym proponuje członkostwo w WeWork All Access dla pracowników i płynące z tego korzyści.

Według danych LinkedIn elastyczna organizacja warunków pracy stała się najszybciej rosnącym priorytetem wśród kandydatów do pracy od 2020 roku.

Wystarczy kilka kliknięć, aby klienci biznesowi firmy Deel mogli zamówić miesięczne członkostwo WeWork All Access dla swoich nowych pracowników.

Celem jest umożliwienie pracownikom, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby, otrzymania wygodnej i wysokiej jakości przestrzeni do wykonywania swoich obowiązków.

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zatrudnienia w firmach międzynarodowych, a zespoły rozproszone stają się coraz bardziej powszechne. Nadal jednak istnieje zapotrzebowanie na miejsca do pracy — aby utrzymać osobiste kontakty, budować kulturę, ułatwiać współpracę i zagwarantować efektywność. Badania pokazują również, że zapewnienie pracownikom większej liczby opcji miejsc do prowadzenia działalności zawodowej stało się głównym czynnikiem przyciągającym i zatrzymującym talenty. Według danych LinkedIn elastyczna organizacja warunków pracy stała się najszybciej rosnącym priorytetem wśród kandydatów do pracy od 2020 roku.

Wystarczy kilka kliknięć, aby klienci biznesowi firmy Deel mogli zamówić miesięczne członkostwo WeWork All Access dla swoich nowych pracowników, gdy ci przejdą przez proces przyjęcia do pracy. Deel będzie wtedy zarządzał wszystkimi sprawami związanymi z przestrzenią roboczą w imieniu ich zespołów — od automatyzacji wniosków o przyznanie dostępu po rozwiązywanie problemów, które mogą się pojawić. Celem jest umożliwienie większej liczbie pracowników, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby, otrzymania wygodnej i wysokiej jakości przestrzeni do wykonywania swoich obowiązków. Deel już zapewnia to udogodnienie swoim zespołom w ponad 80 krajach. Teraz rozszerza je na inne podmioty.

Dostęp do profesjonalnego miejsca do pracy to kolejny aspekt budowania globalnego zespołu, który Deel stara się uprościć. Przed wprowadzeniem systemu Deel zatrudnianie, opłacanie i zarządzanie pracownikami w innych krajach było bardziej skomplikowane. Teraz pracodawcy mogą prowadzić wszystkie działania z poziomu jednej platformy online. Dzięki temu globalne zatrudnianie staje się dużo łatwiejsze i bardziej atrakcyjne dla firm, a praca rozproszona staje się znacznie lepszym doświadczeniem dla pracowników i ekspertów na całym świecie.

WeWork All Access to miesięczna subskrypcja, która odblokowuje dostęp do ponad 700 miejsc pracy coworkingowej na całym świecie. Uruchomiony w sierpniu 2020 roku WeWork All Access odnotował rekordowy wzrost, ostatnio osiągając liczbę 62 000 członków – stan na 30 czerwca 2022 roku. Dane od WeWork pokazują, że w ostatnim roku popyt na ten produkt elastycznej przestrzeni roboczej wzrósł o 210 proc. rok do roku.

Korzystamy w Deel z WeWork, aby zapewnić naszym własnym globalnym zespołom bardziej elastyczne środowisko pracy, więc rozszerzenie partnerstwa na naszych klientów miało sens. Oferowanie przestrzeni roboczych bezpośrednio przez Deel to kolejny sposób, w jaki upraszczamy świat HR – mówi Alex Bouaziz, współzałożyciel i dyrektor generalny Deel.

- Ponieważ hybrydowe modele pracy przyspieszyły popyt na gotowe, centralnie zlokalizowane elastyczne miejsca do pracy, WeWork jest dumny z partnerstwa z Deel. Dzięki członkostwu All Access międzynarodowi klienci firmy będą mogli zapewnić swoim ludziom środowiska pracy, które sprzyjają poczuciu wspólnoty i współpracy – mówi Melinda Holland, prezes i dyrektor operacyjny WeWork w Ameryce.

