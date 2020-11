Wygórowane kary za opóźnienia w budowie biurowca dla lubelskich urzędników?

Strabag twierdzi, że określone przez urzędników warunki realizacji inwestycji są wygórowane. Kwestionuje m.in. to , że ratusz zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru końcowego „w każdym przypadku wstąpienia wad”. Zdaniem Strabagu taka odmowa powinna mieć miejsce tylko wtedy, gdy są to „wady istotne”. Spółce nie podoba się też wysokość kar m.in. za opóźnienie w zakończeniu inwestycji (3 tys. zł za dzień).

Komisja przetargowa zdecyduje, czy uznać zarzuty za zasadne lub je odrzucić. W pierwszym przypadku modyfikuje zapisy warunków postępowania i trwa ono nadal. W drugim odwołanie trafia do Krajowej Izby Odwoławczej i to izba rozstrzyga co dalej. Potrwa to m.in. kilka tygodni.

Ile to może potrwać? - Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia wniesienia odwołania, tj. w tym wypadku od 13 listopada. Jednakże aktualnie, ze względu na stan epidemii, terminy rozpraw znacznie się przedłużają. W tym przypadku wszelkie kolejne czynności w postępowaniu są uzależnione od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej – informuje Głazik.

Nowy, 29-metrowy budynek będzie miał 7 kondygnacji naziemnych oraz parking podziemny. Stanie w miejscu obecnego biurowca miejskiego przy ul. Leszczyńskiego, który zostanie wyburzony. Ma się tam zmieścić koło 570 urzędników. Ratusz chce, aby budynek był gotowy jesienią 2023 r.