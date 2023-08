Nieszablonowa, 13-kondygnacyjna konstrukcja budynku Craft daje najemcom dostęp aż do sześciu tarasów, z których jeden znajduje się na dachu budynku, umożliwiając wyjątkowy widok na panoramę miasta. Projekt biurowca powstał w katowickiej Pracowni Architektonicznej Czora & Czora.

Craft to przykład nowoczesnego i ekologicznego budynku wpisującego się w strategię ESG Ghelamco. Katowice zyskują obiekt wyróżniający się ponadprzeciętną architekturą, troską o środowisko i oferujący najwyższej klasy biura. Centralne miasto ponad 2-milionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyciąga inwestorów rozwiniętą infrastrukturą i dostępem do wykwalifikowanej kadry pracowników. Jestem przekonany, że Craft będzie idealnym miejscem do pracy i dynamicznego rozwoju polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw, które zdecydują się ulokować swoje siedziby i centra usług na Śląsku – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.