Wymagający projekt w ekspresowym tempie. Zaglądamy do wnętrz biura Oracle

Oracle, globalna firma z branży IT, od kilku miesięcy może poszczycić się nową przestrzenią biurową. Do realizacji projektu zaangażowano firmę Cushman & Wakefield, którą wspierała pracownia Massive Design oraz spółka Roger Preston Polska.

Jest to pierwsza na świecie powierzchnia zaprojektowana zgodnie z nową identyfikacją wizualną firmy. Wyzwaniem było wpisanie tej filozofii w ambitną koncepcję architektoniczną, jak również spełnienie wysokich wymagań jakościowych stawianych przez Oracle. Nowa siedziba zajmuje powierzchnię około 3500 mkw, zlokalizowaną na dwóch i pół piętrach w budynku The Warsaw HUB.

- Firma Cushman & Wakefield, która była odpowiedzialna za całościowe prowadzenie projektu, pierwsze prace rozpoczęła jesienią 2019 roku: Choć w skali globalnej Cushman & Wakefield oraz Oracle mają długą historię udanej współpracy, to w tym przypadku wystartowaliśmy do przetargu, w którym zmierzyliśmy się z innymi firmami doradczymi. Nasze umiejętności zostały docenione, co zaowocowało podpisaniem umowy. Dołączyliśmy do prac naszego działu komercyjnego przy doradzaniu Oracle przy negocjacjach umowy najmu, a następnie weszliśmy w całą procedurę projektowania koncepcyjnego i wykonawczego, kontrolowania kosztów i harmonogramu, aż po nadzór nad samą budową i oddanie nowego biura – mówi Michał Jaraczewski, Associate w Cushman & Wakefield, który nadzorował projekt.

W przypadku tego projektu szczególnym wyzwaniem okazał się nieprawdopodobnie krótki termin przewidziany na wybudowanie całej, nietuzinkowej pod kątem projektu, powierzchni – Mieliśmy zaledwie dwa miesiące, co wynikało z przyczyn niezależnych od nas. Mimo to, również dzięki wsparciu dewelopera, firmy Ghelamco, udało nam się oddać do użytku powierzchnię biurową w planowanym terminie, nie tracąc na jakość wykończenia – dodaje Michał Jaraczewski.

Jako kluczowy element sukcesu projektu Cushman & Wakefield wymienia zaangażowanie swojego personelu, projektantów z pracowni Massive Design i specjalistów branżowych z Roger Preston Polska, jak również wkład międzynarodowego zespołu z Oracle. Jako firma z bogatym doświadczeniem w otwieraniu i rozbudowywaniu swoich biur na świecie Oracle zaangażował w projekt własnych udziałowców i specjalistów z wielu branż. Nieocenione były profesjonalizm i wiedza lokalnego zespołu, kierowanego przez Katarzynę Zawadkę – zauważa Michał Jaraczewski, podkreślając dodatkowo wyjątkową postawę i poświęcenie Massive Design i Roger Preston Polska. Świetnie nam się współpracowało, dzięki temu firma mogła przeprowadzić się do nowego biura przed upływem terminu ważności umów najmu w dotychczasowych lokalizacjach.