Wynajem powierzchni w biurowcu P4 - pod skrzydłami doradców

Colliers zajmie się wynajmem w warszawskim biurowcu.

Biurowiec P4 przy ul. Postępu 4 na warszawskim Mokotowie będzie pod okiem doradców z Colliers.

Mokotów to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Warszawy pod kątem inwestycji biurowych.

Do wynajęcia dostępne jest obecnie 4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni, z czego 850 mkw. na cele handlowo-usługowe. Na parterze P4 mieści się już Europejskie Przedszkole Językowe. Niespotykanym atutem obiektu są prywatne tarasy dostępne na wyłączność dla każdego z najemców biurowca.

– Mokotów to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Warszawy pod kątem inwestycji biurowych. Cieszy się również bardzo dużym zainteresowaniem najemców, co potwierdzają dane Colliers z raportu „Przewodnik po strefach biurowych Warszawy” – według nich Mokotów zarówno pod kątem istniejącej podaży biur, jak i popytu zajmuje drugie miejsce wśród warszawskich stref biurowych. Biurowiec P4 ze swoim wyróżniającym się designem, lokalizacją i rozwiązaniami skierowanymi do najemców jest bardzo ciekawą ofertą w tej części miasta – mówi Izabela Kapil, dyrektor Działu Powierzchni Biurowych | Reprezentacja Właściciela w Colliers.

Izabela Kapil, dyrektor Działu Powierzchni Biurowych | Reprezentacja Właściciela w Colliers. Fot. mat. pras.

Nowoczesna inwestycja P4, zaprojektowana przez pracownię JEMS Architekci w surowym stylu, wyróżnia wyjątkowa bryła przyjmująca formę tarasowej kaskady z markizami. Żelbetowej, masywnej konstrukcji lekkości nadają duże okna sięgające od podłogi do sufitu, które sprawiają, że przestrzeń jest bardzo dobrze doświetlona naturalnym światłem słonecznym, które może być regulowane poprzez zewnętrzne rolety. Bryła biurowca idealnie koresponduje z poprzemysłowym charakterem okolicy. Projekt kompleksu został w 2020 r. doceniony Nagrodą Architektoniczną Prezydenta m. st. Warszawy w kategorii architektura komercyjna.

Inwestycję wyróżnia korzystny współczynnik miejsc parkingowych (1/26 mkw. wynajętej powierzchni), a także nowoczesna infrastruktura dla zmotoryzowanych pracowników, jak np. ładowarki dla samochodów elektrycznych. Budynek zapewnia udogodnienia również dla osób dojeżdżających do pracy rowerem, w postaci stojaków, szatni i pryszniców.

Przestrzeń handlowo-usługowa w P4 czeka na najemców. Fot. mat. pras.

Dużym atutem P4 jest również lokalizacja, która umożliwia sprawny dojazd w inne części miasta zarówno transportem publicznym (w okolicy znajdują się liczne przystanki komunikacji miejskiej a także stacja kolejowa Warszawa Służewiec), jak i prywatnym. Nieduża odległość dzieli inwestycję od Lotniska Chopina (ok. 10 min. jazdy samochodem), Galerii Mokotów oraz południowej obwodnicy miasta. Dojazd do Dworca Centralnego zajmuje ok. 20 minut.