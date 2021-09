Wynajem powierzchni w Poznań Financial Center pod opieką doradców

Wieżowiec Poznań Financial Center (PFC) to drugi najwyższy budynek biurowy w stolicy Wielkopolski.

18 nadziemnych kondygnacji oferuje do wynajęcia ponad 28 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni klasy A.

Do dyspozycji najemców jest 180 miejsc postojowych w dwukondygnacyjnym podziemnym garażu.

Na wygodny dojazd do budynku mogą liczyć również osoby niezmotoryzowane – w pobliżu znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe, a także ścieżki rowerowe.

Budynek wyróżnia wyjątkowo dogodna lokalizacja w ścisłym centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się m.in. Stary Browar - jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc handlowych i kulturalnych na mapie Poznania, popularna ul. Półwiejska oraz liczne hotele, restauracje i parki. Zaledwie w ciągu kilkuminutowego spaceru można dotrzeć z biurowca na Stary Rynek, zaś niewiele dalej zlokalizowane są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Dworzec Główny. Od Portu Lotniczego Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego i wjazdu na autostradę A2 obiekt dzieli ok. 15 minut jazdy samochodem.

- Wysokość oraz doskonałe położenie czynią Poznań Financial Center jednym z najbardziej charakterystycznych biurowców w mieście. Najemcy doceniają stałe działania podejmowane przez właściciela obiektu mające na celu dostosowanie Poznań Financial Center do obecnych realiów – poza certyfikatem BREEAM budynek posiada także certyfikat COVID-19 by SAFE Asset Group, który potwiedza zastosowanie wszystkich usprawnień poprawiających bezpieczeństwo użytkowników w czasie pandemii. Ponadto na dachu PFC zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, które nie tylko realizują strategię waściciela w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale przynoszą korzyść samym najemcom poprzez obniżenie opłat za media. W tym roku rozpocznie się również remont lobby budynku, które zostanie zaaranżowane zgodnie z najnowszymi trendami architektonicznymi – mówi Hubert Filipczak, Senior Associate w poznańskim biurze Colliers.