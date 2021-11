Wyniki GTC z tendencją wzrostową

Marża brutto z wynajmu wyniosła 93 mln euro w okresie 9 m-cy 2021 r. (91 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.).

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 83 mln euro w okresie 9 m-cy 2021 r. (82 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.).

FFO wyniosło 52 mln euro w okresie 9 m-cy 2021 r. (54 mln euro w okresie 9 m-cy 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,11 euro.

Zakup nieruchomości generujących dochód i działek inwestycyjnych w wysokości 339 mln euro.

Wskaźnik wynajęcia na poziomie 91% na 30 września 2021 r. (91% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Przychody grupy wyniosły w III kw. br. 45,6 mln euro wobec 42,9 mln euro rok wcześniej. Marża brutto na działalności operacyjnej GTC wyniosła w badanym okresie 34,1 mln euro wobec 32,35 mln euro rok wcześniej.

Narastająco po trzech kwartałach 2021 roku GTC miało 32,3 mln euro zysku netto oraz 124,4 mln euro przychodów. Marża brutto na działalności operacyjnej wyniosła w tym okresie 92,9 mln euro.

- Dzięki nieruchomościom nabytym w 2021 r. mogliśmy rozpoznać ok. 7 mln euro dodatkowej marży brutto, co z nadwyżką skompensowało negatywny wpływ COVID-19 i sprzedaż biurowca Spiral. Wyniki po trzech kwartałach 2021 r. wykazują tendencję wzrostową, a wszystkie główne parametry są powyżej wartości z 2020 r. – skomentował Yovav Carmi, prezes zarządu GTC. - Mimo iż aktywność w zakresie wynajmu nie dorównuje wynikom sprzed pandemii COVID-19, udało nam się utrzymać wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%. Obserwujemy ekspansję najemców powierzchni handlowych na wszystkich naszych rynkach i we wszystkich centrach handlowych. Zwłaszcza galerie handlowe w Polsce i Serbii odnotowują coraz lepsze wyniki po lockdownach, a ich obroty są wyższe nawet w porównaniu z 2019 rokiem. Najemcy powierzchni biurowych zazwyczaj pozostają w zajmowanych obiektach i nie szukają nowych, co działa na naszą korzyść. Przed nami jeszcze w tym roku planowane podwyższenie kapitału. Zidentyfikowaliśmy aktywa generujące dochód, w które chcemy inwestować. Chcielibyśmy alokować nowe środki napływające do Spółki, aby dalej rozwijać biznes - dodał.

- Zakończyliśmy spłatę kredytów wykorzystując zielone euroobligacje, które wyemitowaliśmy w czerwcu 2021 r. Refinansowaliśmy 9 pożyczek na łączną kwotę 452 mln euro. Jak ogłaszaliśmy na początku tego roku, naszym celem jest finansowanie głównie niezabezpieczonym długiem i aby móc osiągnąć ten cel, ponownie skorzystamy z rynku obligacji najpóźniej na początku 2022 r.– skomentował Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek zarządu GTC.