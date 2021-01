Wyniki przeczą prognozom o załamaniu rynku biurowego

Mimo wyzwań, jakie przyniosła pandemia Covid-19, Dział Powierzchni Biurowych w Colliers International odnotował na koniec 2020 r. wyniki zbliżone do tych z 2019. Od stycznia do końca grudnia 2020 eksperci Colliers doradzali w najmie prawie 189 tys. mkw. To zaledwie o 3,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

– Rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań. Wybuch pandemii Covid-19 wywołał niespodziewany wstrząs we wszystkich sektorach rynku nieruchomości. Masowe przeniesienie pracowników w tryb pracy zdalnej oraz niepewna sytuacja gospodarcza sprawiły, że wiele firm wstrzymało decyzje odnośnie najmu powierzchni biurowej. Nie spowodowało to jednak zamrożenia wszystkich procesów. Wbrew opiniom z pierwszej połowy roku o załamaniu rynku biurowego, widać było pozytywne sygnały przeczące tym przypuszczeniom. Odzwierciedleniem tego są także wyniki Colliers - średni wolumen wspieranych przez nas transakcji wzrósł z 1200 mkw. do ponad 1850 mkw., a wielu naszych klientów podpisywało nowe umowy najmu nawet na 10 lat – mówi Paweł Skałba, senior partner, dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, Colliers International.

W 2020 roku Dział Powierzchni Biurowych Colliers International doradzał w 102 transakcjach najmu łącznie 188 920 mkw. Największy wolumen transakcji odnotowano w Warszawie – 68 282 mkw. W porównaniu do 2019 roku nastąpił tu spadek zaledwie o 5,3 proc., przy jednoczesnym wzroście liczby transakcji o 10,5 proc. Znaczące wzrosty w wolumenie transakcji odnotowano natomiast w Łodzi i Wrocławiu - odpowiednio o 48,2 proc. i 47,8 proc. Regionalne zespoły Colliers w tych miastach zakończyły rok 2020 z wynikiem na poziomie odpowiednio 27 200 mkw. i 35 619 mkw. W czołówce pozostaje także Kraków, gdzie w 2020 roku doradcy Colliers zamknęli transakcje najmu blisko 32 368 mkw.

Pod względem struktury umów najmu, w których Colliers reprezentował najemców, dominowały renegocjacje, które stanowiły nieco ponad 53 proc. wszystkich transakcji. 7 proc. z nich zawierało dodatkowo ekspansję. Na drugim miejscu znalazły się relokacje (24 proc.), które obejmowały najmem łącznie ok. 44 535 mkw.

Największe transakcje w 2020, w których udział brali doradcy Colliers, to: renegocjacja umowy najmu niemal 30 000 mkw. dla firmy Nokia we wrocławskich biurowcach West Gate i West Link (była to największa transakcja roku wśród miast regionalnych), relokacja firmy Fujitsu Technology Solutions do kompleksu biurowego Fuzja, w którym wynajęła ponad 16 300 mkw. (Łódź) czy renegocjacja umowy najmu prawie 9000 mkw. dla firmy Nordea w kompleksie biurowym Tensor w Trójmieście.