W zielonej walce uczestniczą nie tylko magazyny czy biurowce, ale też domy, sale koncertowe, piętra galerii handlowych i eventy. Kolekcjonują ekocertyfikaty i rywalizują o najwyższe oceny. Oto lista najbardziej utytułowanych.

Gorącym trendem ostatniego roku był dynamiczny przyrost certyfikowanej powierzchni magazynowej: aż o 4 mln mkw. w ciągu roku, co oznacza 171 nowych obiektów.

Jak wynika z raportu PLGBC „Zrównoważone certyfikowane budynki 2022”, magazyny pokonały biurowce, które królowały we wszystkich zestawieniach od samego początku certyfikacji wielokryterialnych w Polsce.

Oprócz rywalizacji o coraz wyższe poziomy BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL Building Standard®, na rynku pojawiały się zupełnie nowe certyfikaty.

Co ciekawe, nie dotyczą jedynie budynków, ale również m.in. pojedynczych pięter galerii handlowych, wybranych sklepów, fabryk, hal magazynowych, obiektów sportowych czy kulturalnych. W przyszłości weryfikacji poddawane będą również produkty, usługi, pracodawcy, usługodawcy, całe miasta, a nawet wydarzenia: festiwale, koncerty, konferencje, czy szkolenia.

Tymczasem przedstawiamy listę najbardziej utytułowanych ostatnio podmiotów:

• Pierwsza na świecie Malta Office Park

Poznański zespół biurowy Malta Office Park jako pierwszy na świecie przeszedł proces re-measurement w najnowszej wersji standardu BREEAM In Use v.6 2020 International i uzyskał ocenę Excellent w kategoriach Asset Performance i Management Performance. Inwestycja należy do Henderson Park oraz EPP, które odpowiada również za zarządzanie kompleksem.

Poznański zespół biurowy Malta Office Park jako pierwszy na świecie przeszedł proces re-measurement w najnowszej wersji standardu BREEAM In Use v.6 2020 International. Fot. Mat. prasowe.

Malta Office Park to kompleks biurowy, na który składa się sześć niezależnych budynków położonych tuż przy Jeziorze Maltańskim w Poznaniu. Powierzchnia użytkowa kompleksu to około 30 tys. mkw.

• Wyjątkowy w Europie V.Offices

Najbardziej ekologiczny budynek w Europie Środkowej - taki tytuł przypadł krakowskiemu kompleksowi biurowców V.Offices. Uzyskał on najwyższy wynik w Polsce, a drugi na świecie w certyfikacji BREEAM – w sumie 98,8 proc. W nagrodę inwestycja ta została uhonorowana międzynarodową nagrodą BREEAM Award 2022.

Najbardziej ekologiczny budynek w Europie Środkowej - taki tytuł przypadł krakowskiemu kompleksowi biurowców V.Offices. Fot. Mat. prasowe.

Budynek biurowy V.Offices został oddany do użytkowania w 2019 roku. Inwestorem była spółka AFI Europe, natomiast za projekt architektoniczny odpowiadała firma Iliard Architecture & Interior Design. Generalnym wykonawcą była firma Warbud. Inwestycja zlokalizowana jest przy al. 29 Listopada 20 w Krakowie. Nazwa odzwierciedla bryłę budynku przypominającą kształtem literę „V”. To także nawiązanie do głównego założenia inwestycji, która od początku stawia na bycie „very” pod każdym względem: lokalizacji, elastyczności powierzchni czy proekologicznych rozwiązań.

• Przełomowy magazyn Panattoni w Szczecinie

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, otrzymał ocenę Outstanding w systemie BREEAM International New Construction dla Panattoni Park Szczecin III (hala A i B). To pierwszy tak wysoki poziom certyfikacji na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce dla nowo wybudowanej inwestycji.

Panattoni otrzymał ocenę Outstanding w systemie BREEAM International New Construction dla Panattoni Park Szczecin III (hala A i B). To pierwszy tak wysoki poziom certyfikacji na rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce dla nowo wybudowanej inwestycji. Fot. Mat. prasowe.

Jej realizację poprzedziły szczegółowe analizy kosztów życia (LCC) i cyklu życia (LCA) obiektu na okres 60 lat. W trakcie budowy dokładnie monitorowano zużycie energii i wody oraz ograniczano szkodliwe emisje CO2, a po zakończeniu budowy wykonana została termowizja. Hale przystosowano do zmian klimatu oraz ewentualnej zmiany ich przeznaczenia w przyszłości. Inwestycja znajduje się zaledwie 500 m od komunikacji miejskiej i jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Panattoni był pierwszym deweloperem, który certyfikację budynków metodą BREEAM International New Construction wprowadził do standardu realizacji swoich inwestycji, stając się liderem zielonej rewolucji w budownictwie przemysłowym.

• Pierwsza sala koncertowa z certyfikatem

Sala koncertowa Cavatina Hall w biurowcu Cavatina Hall w Bielsku-Białej jest pierwszym w Polsce obiektem tego typu certyfikowanym środowiskowo w systemie BREEAM. Futurystyczny obiekt uzyskał certyfikat final na poziomie Excellent.

Sala koncertowa Cavatina Hall w biurowcu Cavatina Hall w Bielsku-Białej jest pierwszym w Polsce obiektem tego typu certyfikowanym środowiskowo w systemie BREEAM. Fot. Mat. prasowe.

Cavatina Hall to budynek, który łączy funkcję biurową z kulturalną. Prócz nowoczesnego centrum biznesowego, oferującego pierwsze w regionie biura klasy A, powstała tam sala koncertowa zaprojektowana według najwyższych standardów akustycznych, a także studio nagrań. Ponad 2,5 tys. mkw. przestrzeni będzie spełniać wiele ról – obok wydarzeń kulturalnych odbywać się tam będą konferencje i spotkania.

• Pierwszy taki LEED dla fabryki

W październiku 2021 r. zarejestrowano pierwszą certyfikację LEED v4 New Construction (Silver) dla fabryki MARS Petcare Błonie. Mars Polska, czołowy producent jedzenia dla zwierząt, uruchomił w Błoniu jedną z najbardziej nowoczesnych fabryk w Europie.

W październiku 2021 r. zarejestrowano pierwszą certyfikację LEED v4 New Construction (Silver) dla fabryki MARS Petcare Błonie. Fot. Mat. prasowe.

Wielomilionowa inwestycja stworzyła ok. 180 nowych miejsc pracy. W Polsce Mars regularnie inwestuje od 1992 roku. Zakład produkcyjny w Błoniu jest piątą fabryką międzynarodowej firmy w Polsce zatrudniającej ponad 3 tysiące osób.

• Q22 z najwyższą oceną BREEAM In-Use

Najwyższą ocenę w BREEAM In-Use v6 (Outstanding) otrzymał w minionym roku Q22 (certyfikat tylko w części Asset Performance). Biurowiec Q22 to 95-metrowy budynek mieszczący się w ścisłym centrum Warszawy przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II oraz ul. Grzybowskiej. Zapewnia 53 807 mkw. nowoczesnej i w pełni ekologicznej powierzchni biurowej klasy premium.

Najwyższą ocenę w BREEAM In-Use v6 (Outstanding) otrzymał w minionym roku Q22 (certyfikat tylko w części Asset Performance). Fot. Mat. prasowe.

Na parterze i pierwszym piętrze biurowca znajduje się przestrzeń przeznaczona pod działalność handlowo-usługową, w której funkcjonują lokale gastronomiczne, kawiarnia, salon fryzjerski i kosmetyczny oraz pralnia. Piętro 14. oferuje zaś dostęp do centrum konferencyjnego oraz klubu fitness. Na pozostałych kondygnacjach mieści się powierzchnia biurowa zaaranżowana w klasie A, która zapewnia najemcom standard pracy na najwyższym poziomie. Właścicielem budynku jest fundusz Invesco.

• Warsaw Unit. Certyfikacja w trzech systemach

Warsaw Unit jest pierwszym budynkiem precertyfikowanym w systemie WELL v2 (wrzesień 2021). To zatem budynek oceniony w trzech systemach: certyfikat BREEAM International 2013 New Construction: Offices (listopad 2021, Outstanding), precertyfikacja WELL v2 Core & Shell i ocena WELL Health & Safety (wrzesień 2021 i styczeń 2022) oraz Green Building Standard.

Warsaw Unit jest pierwszym budynkiem precertyfikowanym w systemie WELL v2 (wrzesień 2021). Fot. Mat. prasowe.

Ponad 200-metrowy wieżowiec Ghelamco stoi przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Projekt wyróżnia falująca na wietrze efektowna fasada kinetyczna w formie smoczej łuski oraz Skyfall Warsaw – podniebny, w pełni przeszklony taras widokowy z opadającą podłogą, gwarantujący gościom niezapomniane wrażenia.

• The Warsaw Hub. Kilka nowych certyfikatów

The Warsaw Hub otrzymał w minionym roku kilka nowych certyfikatów i aktualnie posiada: BREEAM (wrzesień 2021) i WELL Health & Safety (marzec i maj 2021), a także LEED Commercial Interiors dla biura Google (luty 2022).

The Warsaw Hub otrzymał w minionym roku kilka nowych certyfikatów i aktualnie posiada: BREEAM (wrzesień 2021) i WELL Health & Safety (marzec i maj 2021), a także LEED Commercial Interiors dla biura Google (luty 2022). Fot. Mat. prasowe.

The Warsaw HUB powstał przy rondzie Daszyńskiego na warszawskiej Woli, u zbiegu ulic Towarowej i Prostej. W dwóch bliźniaczych, 130-metrowych wieżach mieści się ok. 75 tys. mkw. najnowocześniejszej powierzchni biurowej. Trzeci, niższy wysokościowiec przy rondzie Daszyńskiego zajęły dwa hotele: Holiday Inn Express oraz pierwszy w Polsce Crowne Plaza, oferujące łącznie ponad 430 pokoi i apartamentów. Na ostatniej kondygnacji powstał pierwszy w tej części Warszawy skybar z tarasem i widokiem na centrum Warszawy. W podium kompleksu znalazły się z kolei m.in. centrum konferencyjne, klub fitness oraz przestrzenie coworkingowe. Właścicielem wybudowanego przez Ghelamco kompleksu jest Google.

• Pierwszy zielony dom

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego przyznało pierwszy precertyfikat Zielony Dom dla jednorodzinnej inwestycji mieszkaniowej Aleja Drzew w Łodzi.

W ramach precertyfikatu poddano ocenie projektowej 22 budynki w zabudowie bliźniaczej, czyli 44 lokale mieszkaniowe tworzące inwestycję Aleja Drzew w Łodzi, należącą do Tier Investment. Fot. Mat. prasowe.

Aleja Drzew to kameralne osiedle zlokalizowane przy ul. Pomorskiej 547 w Łodzi. Akredytowanym audytorem precertyfikacji jest Łukasz Dembski, z firmy Dembski - Nowak. Certyfikat Zielony Dom to pierwsza polska wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

• Technologiczna perełka wśród biurowców

Wrocławski biurowiec West 4 Business Hub A, jako pierwszy budynek zlokalizowany w mieście regionalnym w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskał certyfikat WiredScore na poziomie Platinum. W momencie zakupu West 4 Business Hub A przez Solida Capital biurowiec posiadał certyfikat środowiskowy BREEAM z oceną Excellent, którego wymagania nadal spełnia. Po uzyskaniu WiredScore jest nie tylko zielony i zrównoważony, ale również przygotowany na przyszłość – zapewnia najemcom najlepszą łączność cyfrową. Wpisuje się także w najlepsze praktyki rynkowe w zakresie rozwiązań technologicznych.

Wrocławski biurowiec West 4 Business Hub A, jako pierwszy budynek zlokalizowany w mieście regionalnym w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskał certyfikat WiredScore na poziomie Platinum. Fot. Mat. prasowe.

Certyfikat WiredScore powstał w 2013 r. w Nowym Jorku. Jego wprowadzenie było motywowane potrzebami najemców biurowych, którzy oczekiwali potwierdzenia wysokiego standardu rozwiązań teletechnicznych przed wyborem budynku na swoją siedzibę. Certyfikacja zawitała do Polski w 2022 r., potwierdzając jeszcze większą potrzebę wprowadzania na polski rynek nieruchomości innowacyjnych rozwiązań, a także zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków pracy użytkownikom nieruchomości.

• Planet Friendly, czyli nowy polski standard

Na rynku pojawił się nowy polski ekocertyfikat. Został opracowany przez poznański Ośrodek Badań i Rozwoju Save The Planet. Planet Friendly to kompleksowy i wielokryterialny system certyfikacji budynków oraz przestrzeni oceniający je m.in. pod kątem energooszczędności, zrównoważonego rozwoju oraz well-being’u.

Save the Planet Experience Center to wyjątkowa designerska przestrzeń na terenie Galerii Handlowej Posnania utrzymana w duchu Slow Food & Shopping. Otrzymała ekocertyfikat Planet Friendly. Fot. Facebook.

Uzyskały go już magazyn logistyczny Schiessl Polska w Środzie Wielkopolskiej oraz przestrzeń Save The Planet Experience Center w galerii handlowej Posnania. Procesowi certyfikacji są poddawane kolejne obiekty: siedziby Marolexu i WPIP, czyli Smart Building Center.

Certyfikat ekologiczny Planet Friendly można uzyskać nie tylko w obrębie budynków, ale też pojedynczych pięter galerii handlowych, wybranych sklepów, fabryk, hal magazynowych, obiektów sportowych czy kulturalnych. Weryfikacji poddawane będą również produkty, usługi, pracodawcy, usługodawcy, całe miasta, a nawet planowane wydarzenia - festiwale, koncerty, konferencje, czy szkolenia.

