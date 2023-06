Firma CupoNation oferuje swoim użytkownikom promocje i kupony rabatowe do zrealizowania na wiodące marki w sklepach w Polsce. Wyszukiwarka CupoNation pomaga znaleźć darmowe kupony rabatowe gwarantujące zniżki na wybrane produkty.

Polski oddział firmy do budynku LIFE Building wprowadzi się w czerwcu 2023 roku.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy postanowiliśmy zmienić siedzibę naszego biura i dołączyć do grona najemców LIFE Building. Ten modernizowany budynek ma do zaoferowania wiele rozwiązań dedykowanych dla naszych pracowników, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Jesteśmy przekonani, że nowe miejsce pracy zwiększy naszą efektywność i przyczyni się do szybszego rozwoju firmy na polskim rynku - mówi Alex Calcin, Global Saving Group.