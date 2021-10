Wyższe niż Sky Tower? Zielone światło dla biurowych wież we Wrocławiu

Przypomnijmy, o decyzję w sprawie budowy kompleksu biurowo-usługowego z czterema drapaczami chmur do prezydenta miasta zwróciła się wrocławska firma budowlana OZBUD - podała gazetawroclawska.pl.

Zgodnie z opublikowaną dokumentacją, firma OZBUD przewiduje budowę zespołu budynków biurowych z częścią usługową, garażami wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Budowę poprzedzić ma rozbiórka hal magazynowych znajdujących się przy ul. Fabrycznej.

Budynki będą liczyć od 150 m wysokości do 214 m wysokości. Powierzchnia użytkowa biur realizowanych w pierwszym etapie będzie wynosiła ok. 53 580 mkw, a powierzchnia lokali usługowych ok. 820 mkw.

Łączna powierzchnia użytkowa biur w 2 etapie to ok. 77 460 mkw, powierzchnia użytkowa lokali usługowych to ok. 1 720 mkw. W trzecim etapie powierzchnia użytkowa biur ok. 22 625 mkw, powierzchnia użytkowa części usługowej to ok. 675 mkw.