Przewiduje się, że w najbliższych 10 latach udział powierzchni elastycznej w całkowitych zasobach powierzchni biurowej w Europie wzrośnie do ok. 20 proc.

Międzynarodowa firma doradcza Savills wraz z przedstawicielami jej platformy internetowej umożliwiającej wyszukiwanie elastycznych biur Workthere.pl przewiduje wzrost powierzchni biurowej.

Niemniej jednak wskaźnik ten będzie znacząco się różnił w zależności od lokalizacji i kultury pracy.

Jednocześnie poszerza się definicja elastyczności.

Z najnowszego raportu firmy Savills wynika, że popyt na elastyczne powierzchnie biurowe w Europie w pierwszej połowie 2022 r. wyniósł 193 000 mkw. i był zbliżony do odnotowanego w całym roku 2020 i 2021. Największą aktywność w tym sektorze w ostatnich 18 miesiącach odnotowano w Amsterdamie, paryskim COB oraz w Lizbonie. W pierwszym półroczu udział transakcji najmu powierzchni elastycznej w całkowitym popycie w Europie wzrósł do 5 proc. w porównaniu z 3 proc. w czasie pandemii, a według prognoz nadal będzie stopniowo wzrastał do poziomu ok. 8-9 proc. obserwowanego przed jej wybuchem.

O ożywieniu w sektorze elastycznych powierzchni biurowych najbardziej świadczą rosnące poziomy obłożenia. Z naszego najnowszego raportu Flexmark wynika, że wskaźniki obłożenia powróciły do poziomów sprzed pandemii i wynoszą ponad 80 proc. w przypadku gabinetów i ponad 65 proc. dla powierzchni współdzielonych – mówi Ed Bouterse, dyrektor Workthere Europe.

Mniejsza chęć do zatrudniania nowych pracowników oraz wzrost bezrobocia mogą spowodować spadek zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Niemniej jednak niepewność ekonomiczna będzie skłaniać do poszukiwania bardziej elastycznych form najmu, a rosnące zainteresowanie bogatszą ofertą udogodnień w połączeniu z coraz bardziej różnorodnymi modelami pracy będzie wzmacniać popyt na powierzchnie elastyczne. W związku z rosnącymi kosztami i wydłużonym okresem aranżacji biur przewidujemy, że transakcje najmu dotyczące powierzchni elastycznych będą stanowiły 5 proc. całkowitego popytu w Europie w 2023 r. i 6 proc. w 2024 r., a udział tego typu powierzchni w całkowitych zasobach wzrośnie w dłuższej perspektywie do 20 proc. – komentuje Mike Barnes, Associate Director, dział badań w Europie, Savills.

- Elastyczność najmu staje się kluczowa dla coraz szerszego grona firm w Polsce. Coworking przestaje być postrzegany jako domena środowiska startupowego i coraz częściej przyciąga dużych klientów korporacyjnych, głównie z sektorów IT (producenci oprogramowania) oraz usług dla biznesu. Potwierdzeniem tego zjawiska jest stale rosnący popyt operatorów na nowe lokalizacje oraz wysoki wskaźnik obłożenia powierzchni flex, który w Polsce oscyluje w okolicach 80%. Wraz z popularyzacją tej formy najmu i postępującą inflacją, na naszym rynku obserwujemy również stopniowy wzrost stawek za wynajem elastycznego stanowiska pracy – komentuje Thomas Jodar, Associate Director w Savills, lider projektu Workthere w Polsce.

