Widoczne ożywienie najemców w Krakowie w 2022 roku może wskazywać na powrót popytu do poziomu sprzed pandemii.

Wolumen transakcji w Krakowie był o 27 proc. wyższy w porównaniu do 2021 roku.

Na koniec 2022 roku w budowie było blisko 107 300 mkw. powierzchni biurowej.

Deweloperzy zaś w dalszym ciągu bacznie obserwują sytuację gospodarczą przed podjęciem finalnych decyzji.

Na koniec 2022 roku zasoby biurowe Krakowa ukształtowały się na poziomie 1,71 mln mkw. i tym samym stolica Małopolski utrzymała pozycję lidera wśród rynków regionalnych w Polsce. W ramach 9 projektów biurowych zrealizowanych w ubiegłym roku, krakowski rynek biurowy wzbogacił się o ponad 100 500 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, co stanowiło 25 proc. powierzchni ukończonej we wszystkich miastach regionalnych. Osiągnięty wynik jest wyższy od ubiegłorocznej podaży o 66 proc., a także zbliżony do średniorocznej podaży z ostatnich 5 lat wynoszącej 123 000 mkw. Warto zaznaczyć, że ponad połowa oddanej w 2022 roku do użytku powierzchni (blisko 53 000 mkw.) zasiliła rynek biurowy w IV kwartale. Największymi ukończonymi w ubiegłym roku inwestycjami były: Brain Park A i B (łączna powierzchnia 31 100 mkw., Echo Investment) oraz Fabryczna Office Park B4 i H1 (21 800 mkw., Inter-Bud).

Bazując na realizowanych obecnie projektach, aktywność deweloperów wskazuje na ostrożność. Na koniec 2022 roku w budowie było blisko 107 300 mkw. powierzchni biurowej, z czego 95 proc. ma zostać ukończona w 2023 roku. Zestawiając to z latami przed pandemią, kiedy na etapie realizacji pozostawało około 250 000 – 300 000 mkw., realizowana obecnie powierzchnia jest na poziome blisko trzykrotnie niższym – komentuje Monika Sułdecka-Karaś, Partner, Dyrektor Regionalna w Knight Frank.

Projektami w budowie na koniec grudnia 2022 roku były Ocean Office Park B (26 500 mkw., Cavatina Holding) oraz Kreo (23 000 mkw., Ghelamco Poland).

Od początku 2022 roku w Krakowie widoczny był wzrost liczby zawieranych transakcji, co może wskazywać na powrót popytu do wyników sprzed pandemii. Wolumen transakcji najmu w Krakowie w 2022 roku wyniósł ponad 198 000 mkw. i stanowił 32 proc. powierzchni wynajętej w miastach regionalnych, będąc jednocześnie najwyższym wynikiem wśród rynków regionalnych w Polsce. Odnotowany w ubiegłym roku popyt był wyższy o blisko 27 proc. w porównaniu do 2021 roku, a co więcej osiągnął poziom porównywalny do średniorocznego wolumenu transakcji z ostatnich 5 lat (198 500 mkw.) – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

W strukturze odnotowanych transakcji najmu w 2022 roku dominowały nowe umowy – 69 proc. całkowitego wolumenu (137 000 mkw.), z kolei renegocjacje stanowiły 29 proc., a ekspansje zalewie 2 proc.

W związku z relatywnie dużą powierzchnię biurową oddaną do użytku w ostatnim kwartale 2022 roku, współczynnik pustostanów wzrósł o 0,6 pp. w porównaniu do poprzedniego kwartału i na koniec grudnia wyniósł 16 proc. Z kolei, wysoki popyt odnotowany w całym 2022 roku wpłynął na spadek wskaźniku pustostanów o 0,1 pp. w porównaniu z końcem 2021 roku.

Czynsze wywoławcze w Krakowie na koniec 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za mkw. miesięcznie pozostając na relatywnie stabilnym poziomie, zaś w nowych budynkach biurowych odnotowano wzrost stawek. Jednakże utrzymująca się bardzo wysoka dostępność powierzchni biurowej może zachęcać najemców do podejmowania renegocjacji stawek czynszu i pakietów zachęt. Z drugiej strony, wysokie koszty budowy, a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów, zwłaszcza w nowych budynkach. Wciąż zauważalny jest wzrost stawek opłat eksploatacyjnych z uwagi na postępujący wzrost cen usług oraz mediów, które na koniec grudnia 2022 roku kształtowały się w przedziale od 15 do 25 PLN za mkw. miesięcznie.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl