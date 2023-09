Firma Xella Polska zdecydowała się zostać na dłużej w warszawskim biurowcu GreenWings.

Grupa Xella zatrudnia ponad 5200 osób i jest również jednym z liderów w dziedzinie digitalizacji budownictwa.

Centrala polskiego oddziału zajmuje ponad 1400 m kw. w budynku GreenWings od września 2015 roku.

W transakcji, przedłużenia najmu ponad 1400 m kw. powierzchni, najemcy doradzała firma Savills.

- Zrównoważony rozwój jest wpisany w DNA naszych energooszczędnych materiałów budowlanych. Dlatego przy wyborze warszawskiej siedziby pod uwagę braliśmy przestrzenie do pracy z ekologicznymi certyfikatami, które mają niski ślad węglowy. Pozostajemy w biurowcu GreenWings, bo spełnia takie warunki, doceniamy też elastyczność naszej przestrzeni biurowej, która w ostatnich 8 latach przeszła już sporo zmian, równolegle z przeobrażeniami naszego przedsiębiorstwa. Doceniamy też otwartość zarządcy i właściciela obiektu, którzy wychodzą każdorazowo naprzeciw naszym zmieniającym się potrzebom. Wraz z przedłużeniem najmu szykujemy się do gruntownej modernizacji całej przestrzeni biurowej. Specyfiką Xelli jest, że pomimo możliwości pracy hybrydowej, nasz zespół chce pracować stacjonarnie i spotykać się jak najczęściej w biurze. Planowany remont ma zwiększyć udział powierzchni do spotkań czy konferencji – mówi Tomasz Malkowski, Specjalista ds. komunikacji i PR Xella Polska.

W transakcji przedłużenia najmu najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Savills.

- W dobie bardziej wymagającego czasu na rynku powierzchni biurowych w Warszawie, istniejące budynki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród najemców. Firma Xella w Polsce opiera swoją strategię biznesową na idei zrównoważonego rozwoju i budownictwa przyjaznego dla środowiska. Nic więc dziwnego, że kierując się tą zasadą, zdecydowała się pozostać w dobrze zaprojektowanej przestrzeni biurowej w budynku, który wykorzystuje nowoczesne i ekologiczne materiały. Miałem przyjemność reprezentować najemcę w procesie przedłużenia obowiązującej umowy – mówi Karol Grejbus, dyrektor w dziale reprezentacji najemców, Savills.

- To już trzecie przedłużenie umowy najmu firmy Xella Polska w budynku Greenwings, co stanowi najlepsze potwierdzenie, że biurowiec zapewnia optymalne, wspierające komfort użytkowników środowisko pracy. Co ważne, najemca zdecydował się pozostać przy wcześniej zajmowanym metrażu. To jeden z przykładów pokazujących, że mimo dużej popularności pracy zdalnej, biuro nadal stanowi integralny element naszej codziennej pracy. Trudne otoczenie makroekonomiczne sprawia, że jak nigdy wcześniej potrzebujemy innowacji i współpracy zespołowej, a sprzyjające temu warunki oferują przede wszystkim biura – komentuje Katarzyna Evans, Leasing Manager, Cushman & Wakefield.

