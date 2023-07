Yareal Polska podpisał nowe umowy najmu na blisko 1000 mkw. w budynku LIXA C, który powstał w ramach kampusu biurowego w pobliżu Ronda Daszyńskiego w Warszawie.

LIXA C, podobnie jak pozostałe części kompleksu, została zrealizowana zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Yareal Polska.

Obecnie realizowany jest ostatni etap budowy kompleksu LIXA – biurowce LIXA D i E.

Do grona nowych najemców biurowca dołączyły firmy Glass System Polska i VisionCube. Dotychczasowy najemca – firma Advanced Power Solutions Poland, zdecydowała się powiększyć zajmowaną przestrzeń. Tym samym, biurowiec LIXA C jest skomercjalizowany w 95 procentach.

Wraz z początkiem 2024 r. swoją działalność w LIXA C zainaugurują dwaj nowi najemcy.

Glass System Polska, firma technologiczna opracowująca nowoczesne rozwiązania architektury szklanej, zdecydowała się na najem 435 mkw. nowoczesnej przestrzeni, zlokalizowanej na 1. piętrze budynku.

Drugim z najemców, który postanowił związać się z LIXA C jest VisionCube. Firma zajmująca się systemami wideokonferencyjnymi i realizacją skomplikowanych technologicznie projektów z zakresu szeroko pojętego IT, w zlokalizowanym na parterze budynku lokalu o powierzchni 181 mkw. otworzy swój showroom.

Hall w biurowcu LIXA C. Fot. Yareal Polska

Ponadto, dotychczasowy najemca LIXA C, światowy lider w dziedzinie produkcji baterii – firma Advanced Power Solutions Poland, podjęła decyzję o ekspansji w ramach budynku o kolejne 316 mkw. Tym samym, od początku 2024 r. siedziba firmy będzie łącznie obejmowała ponad 1000 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej na 1. piętrze biurowca.

„Bardzo się cieszę, że do grona najemców LIXA dołączyły kolejne innowacyjne firmy. Przygotowując ten kompleks postawiliśmy sobie za cel stworzenie nowoczesnego i przyjaznego środowisku miejsca do pracy, które sprzyja kreatywności i przyczynia się do rozwoju działalności naszych najemców. Mam ogromną satysfakcję, że ten cel udało nam się osiągnąć. Świadczą o tym nie tylko nowe umowy najmu, ale również fakt, że dotychczasowy najemca LIXA C – firma Advanced Power Solutions Poland, po niespełna roku od podpisania pierwszej umowy, zdecydowała się na rozszerzenie najmu o kolejne kilkaset metrów kwadratowych. Jest to najlepsze potwierdzenie jakości LIXA i oferowanych przez nas usług.” – powiedziała Marta Zawadzka, dyrektor Najmu Yareal Polska.

Biurowiec LIXA C o powierzchni 20 000 mkw. jest trzecim z budynków oddanych do użytkowania w ramach największego projektu biurowego w historii Yareal – zaprojektowanego przez renomowaną pracownię HRA Architekci kampusu LIXA, powstającego etapami w biznesowym centrum Warszawy na bliskiej Woli, w odległości krótkiego spaceru od stacji metra Rondo Daszyńskiego.

Biurowiec LIXA C: Yareal Polska stawia na pierwszym planie standardy ESG. Fot. Yareal Polska

LIXA C, podobnie jak pozostałe części kompleksu, została zrealizowana zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Yareal Polska, stawiającą na pierwszym planie standardy ESG. Budynek został poddany certyfikacji w międzynarodowym systemie BREEAM i otrzymał finalny certyfikat z oceną Excellent. Zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, podczas jego budowy wykorzystano wiele przyjaznych dla środowiska technologii i rozwiązań, a w budynku znalazły się m.in. pomieszczenie na rowery oraz szatnie wraz z prysznicami dla rowerzystów i osób trenujących przed pracą. LIXA C uzyskała także rating WELL Health-Safety potwierdzający najwyższe standardy procedur bezpieczeństwa.

Obecnie realizowany jest ostatni etap budowy kompleksu LIXA – biurowce LIXA D i E, które zaoferują łącznie ponad 28 000 mkw. powierzchni najmu i będą gotowe na przyjęcie najemców odpowiednio w II i I kwartale 2024 roku. W tej fazie inwestycji zostanie również ukończony ogólnodostępny 150-metrowy pieszy pasaż pomiędzy ulicami Kasprzaka i Giełdową, w którym w ramach konceptu LIXA City Gardens znajdą się liczne lokale handlowo-usługowe i gastronomiczne. Po oddaniu do użytku dwóch ostatnich biurowców, LIXA będzie tworzyła zespół pięciu budynków o łącznej powierzchni 77 000 mkw.

YAREAL Polska

Spółka należy do YAM Invest Group i jest zarządzana przez YAREAL Polska Holding, której kapitał własny przekracza 350 mln zł. Firma YAREAL Polska zrealizowała wiele projektów nieruchomościowych o charakterystycznym stylu architektonicznym, dowodząc swojego szerokiego doświadczenia zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i biurowym. Jakość, innowacyjność, doskonałe relacje z klientami oraz zaangażowanie w ochronę środowiska stały się DNA firmy. Od listopada 2005 roku spółka jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

