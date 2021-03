Yareal sprzedał dwa biurowce

Kampusowy kompleks biurowy Neopark zmieni właściciela. Dwa biurowce na warszawskim Służewcu trafią do portfela aktywów funduszu zarządzanego przez Amundi Real Estate

Inne fundusze zarządzane przez Amundi Real Estate zakupiły rok temu – również od Yareal – flagowy projekt dewelopera, biurowiec Nowogrodzka Square. Tym razem transakcja jest większa i obejmuje dwa budynki o łącznej powierzchni 24 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A.

Kompleks Neopark jest skomercjalizowany w 100 proc. i składa się z dwóch nowoczesnych biurowców wybudowanych u zbiegu ulic Cybernetyki i Wynalazek na warszawskim Służewcu. Oba, nabyte przez fundusz 4-piętrowe budynki tworzą spójny park biurowy, skupiony wokół zielonego, otwartego dziedzińca.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- To już druga transakcja Amundi Real Estate obejmująca projekt biurowy Yareal. Traktujemy ją jako wyraz najwyższego zaufania i potwierdzenie satysfakcji z zakupu niespełna rok temu, pierwszego biurowca w centrum Warszawy. Kolejna umowa z tak poważnym partnerem, będącym liderem europejskiego rynku nieruchomości komercyjnych, jest dla nas szczególnym powodem do dumy. Jestem przekonany, że zarówno sam kompleks Neopark, jak i długoterminowe umowy z solidnymi najemcami, przyczynią się do wzrostu wartości portfela funduszu i pomyślnego rozwoju biznesu w Polsce – powiedział Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska.

Największym najemcą Neoparku jest operator sieci telekomunikacyjnej PLAY. Siedziba firmy zajmuje niemal cały budynek B, czyli prawie połowę kompleksu. W ramach transakcji nabywca korzystał ze wsparcia doradców Cushman&Wakefield oraz kancelarii prawnej CMS, a także konsultantów technicznych firmy Arcadis. Podczas negocjacji zespół Yareal wspierali doradcy CBRE oraz kancelaria GIDE LOYRETTE NOUEL.

Biurowce tworzące Neopark zostały zaprojektowane przez pracownię JEMS Architekci i oddane do użytku w 2017 i 2018 roku. Każdy z budynków oferuje 12 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A.