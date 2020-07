Z Colliers do Cavatiny. Deweloper wzmacnia swoje szeregi

Z początkiem lipca Łukasz Żelezik dołączył do firmy Cavatina Holding, obejmując stanowisko Executive Director, Leasing.

W Cavatina Holding Łukasz Żelezik będzie odpowiedzialny za prowadzenie zespołu najmu w Polsce, reprezentowanie Cavatina przed najemcami oraz wspieranie zarządu w relacjach inwestorskich.

Łukasz Żelezik ma 14-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze nieruchomości, szczególnie w zakresie wynajmu powierzchni biurowych. Do Cavatina Holding przechodzi z Colliers International, gdzie pełnił funkcję partnera oraz dyrektora pionu Office w polskim oddziale firmy. Przed dołączeniem do Colliers, w latach 2006-2014, zajmował stanowisko szefa zespołu leasingu w Echo Investment i odpowiadał za procesy komercjalizacji wielu projektów biurowych w Warszawie oraz największych miastach regionalnych.

Grupa Cavatina rozpoczęła działalność operacyjną w 2015 r. w Krakowie. Ma portfel inwestycyjny obejmujący 0,5 mln mkw. w realizacji do 2022 r., a w fazie przygotowawczej znajdują się kolejne projekty komercyjne i mieszkaniowe. To oznacza, że do 2025 r. poziom aktywów Cavatina sięgnie 1 mln mkw.

Wyróżnikiem inwestycji dewelopera jest nowoczesna architektura, wysoki poziom wykończenia budynków i powierzchni najmu oraz lokalizacja w największych miastach w Polsce.