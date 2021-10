Z coworkingu do biura w Silesia Business Park. Gruber Logistics postawił na model pracy stacjonarnej

Firma transportowa i logistyczna Gruber dołączyła do grona najemców katowickiego kompleksu Silesia Business Park, zajmując około 500 mkw. powierzchni biurowej. Jest to pierwsze stałe biuro firmy w Polsce. Wcześniej zajmowała ona przestrzeń coworkingową.

Gruber Logistics jest międzynarodową firmą z branży transportowej i logistycznej.

Działająca od 1936 r. firma jest dzisiaj Grupą przemysłową z główną siedzibą w Ora (BZ) w Tyrolu Południowym, zarządzaną przez trzecie pokolenie rodziny Gruber. Posiada 25 biur w Europie i Azji, zatrudnia ponad 900 pracowników w 6 różnych obszarach operacyjnych.

Silesia Business Park to kompleks czterech nowoczesnych biurowców o łącznej powierzchni najmu niespełna 50 tys metrów kwadratowych.

W procesie najmu GRUBER Logistics doradzała międzynarodowa firma doradcza Knight Frank.

Firma Gruber wyprowadziła się z dotychczas zajmowanej przestrzeni coworkingowej, żeby od października br. zespół 30 pracowników mógł rozpocząć pracę w nowej lokalizacji. Wiadomo już, że firma będzie działać wyłącznie w formule pracy stacjonarnej.

- Bardzo dziękujemy firmie Knight Frank, a w szczególności Iwonie Kalaga za bardzo profesjonalne podejście do klienta oraz wkład i pomoc w procesie poszukiwania najlepszej lokalizacji. Bez jej pomocy ciężko byłoby doprowadzić do finalizacji umowy w biurowcu Silesia Business Park. Jesteśmy dumni, że pierwszy w Polsce firmy w ciągu dwóch lat rozwinął się na tyle, aby wynająć ponad 500 m kw. powierzchni w Silesia Business Park – powiedziała Kamil Sarna, Branch Manager, Gruber Logistics.

- Bardzo dziękujemy firmie Gruber Logistics za wybór firmy Knight Frank do reprezentacji w procesie poszukiwania nowej lokalizacji w Polsce. Katowice to szybko rozwijający się rynek, idealnie wpisujący się w strategię potencjału do wzrostu biznesu dla wielu branż, przede wszystkim z uwagi na niemalże 600 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz dostępność wykwalifikowanych specjalistów. Gruber Logistics to młody, ambitny zespół, który z ogromnym zaangażowaniem rozwija nową markę na rynku sektora logistycznego i mamy nadzieję, że nowa lokalizacja jeszcze bardziej to ułatwi - skomentowała Iwona Kalaga, Negocjator, Knight Frank