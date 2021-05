Z Dubaju do Gdańska. Start-up wybrał nową siedzibę

Trójmiasto to prężnie rozwijające się centrum technologiczne, motoryzacyjne i logistyczne, oferujące różnorodne korzyści dla start-upów i scale-upów, w tym wygodny dostęp do rynku polskiego i unijnego. To właśnie dlatego firma Finalrentals wybrała Gdańsk na swoją europejską siedzibę.

- Dla mnie, jako przedsiębiorcy, ważne jest, aby pracować w środowisku sprzyjającym innowacjom i otwartym na zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą rozszerzać swoją sieć, realizować pomysły i efektywnie rozwijać start-upy. Polska to niesamowity ekosystem dla start-upów, który wspiera przedsiębiorców, a Trójmiasto to miejsce jak żadne inne w UE - mówi Ammar Akhtar, założyciel i prezes Finalrentals.

Trójmiasto uważane jest za najszybciej rozwijający się technologiczny hub w Europie Środkowej przyciągający najlepszych specjalistów IT.

- Z przyjemnością potwierdzam, że nasze zaangażowanie przekłada się na rosnące zainteresowanie start-uperów Trójmiastem, które postrzegane jest jako atrakcyjne miejsce, oferujące bardzo dobre warunki nie tylko do wdrażania, ale także do rozwoju zaawansowanych technologii - zaznacza Bartosz Wojtasiak, BSS Project Manager w Invest in Pomerania, witając Finalrentals w Trójmieście. - Bardzo nas to motywuje do podejmowania prac nad nowymi narzędziami i kompleksową ofertą, więc najlepsze jeszcze przed nami - dodaje Bartosz Wojtasiak.

