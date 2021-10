Z Empark Mokotów Business Park do biurowca Marynarska Business Park

Obszarami działania Sitel Group® są obsługa klienta i usługi IT helpdesk.

Firma zatrudnia ponad 160 tys. osób na całym świecie, które porozumiewają się w ponad 50 językach i przeprowadzają ponad 8 mln kontaktów każdego dnia w 40 krajach świata.

Aby zapewniać obsługę o wysokim standardzie, Sitel kreuje innowacyjne rozwiązania dla swoich pracowników.

Pracownicy Sitel Group® pracują nie tylko zdalnie lub w tradycyjnych centrach kontaktowych, ale i MAXhubach, jakim będzie nowa siedziba Sitel Polska w Warszawie. Docelowo MAXhub stanowi fizyczne miejsce zainspirowane przestrzeniami co-workingowymi. Każdy hub będzie działał jako centrum rozwoju dedykowane sitelowym społecznościom. Oprócz pięter operacyjnych contact center, MAXhuby będą posiadały więcej obszarów rozwojowych i szkoleniowych dla społeczności pracowniczych. Od miejsc, w których pracownicy mogą się spotykać i nawiązywać kontakty, po przestrzenie rekreacyjne. Dzięki Sitel Group® agenci „at Home” mogą poszerzać horyzonty swojej kariery oraz rozwijać więzi społeczne. Łącznie firma jest obecna w ponad 180 lokalizacjach. W Polsce biura Sitel Group® znajdują się w dwóch miastach – Warszawie i od niedawna w Gdańsku.

Marynarska Business Park to nowoczesny kompleks biurowy w Warszawie. Wyróżnia się on także doskonałym położeniem – bezpośrednim sąsiedztwem stacji SKM czy korzystnym dostępem do drogi ekspresowej S79 i międzynarodowego Lotniska Chopina. Aby zapewnić najemcom jeszcze lepsze warunki, części wspólne kompleksu są modernizowane – założeniem jest poszerzenie oferty gastronomicznej i powiększenie terenów zielonych wokół biurowców. Właścicielem kompleksu są fundusze typu private equity zarządzane przez Pinebridge Benson Elliot LLP, którego lokalnym partnerem operacyjnym jest Syrena Real Estate.

– MAXHub pozwala Sitel Group® w pełni uczestniczyć w życiu pracowniczych grup społecznych. Wszystko to w ramach korzystania z zalet pracy w domu co zapewnia naszym pracownikom to, co najlepsze – atmosferę, koleżeństwo i stały dostęp do szkoleń. Hybrydowy tryb pracy umożliwia z kolei organizację dnia roboczego z uwzględnieniem swoich osobistych potrzeb. Ponieważ doświadczenie pracownika to doświadczenie klienta – mówi Monika Röhr-Łukasik, Dyrektor Sitel Polska.