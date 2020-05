Z Grupy Azoty do Torusa. Deweloper zatrudnia nowego dyrektora finansowego

Tomasz Pietrzkiewicz urodził się w 1977 roku w Krakowie. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i bankowość oraz Executive MBA Politechniki Warszawskiej i London Business School.

Ma 18 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami w dużych organizacjach. Zdobywał je między innymi w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young, realizując projekty dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, a także budując duże organizacje sprzedażowe (start-upy). Związany był także z branżą energetyczną, a ostatnio z Grupą Azoty S.A., gdzie zarządzał jedną ze spółek zależnych z branży chemii rolniczej.

W trakcie kariery zawodowej prowadził także własną działalność gospodarczą zajmując się głównie doradztwem finansowym i procesami optymalizacyjnymi. Prywatnie interesuje się podróżami oraz sportami walki.

Torus to deweloper nieruchomości komercyjnych. Do tej pory firma dostarczyła na trójmiejski rynek biurowy ponad 160 tys. mkw. powierzchni najmu w ramach kilku inwestycji, a kolejne są w trakcie realizacji (Officyna, Format). Torus zrealizował dotychczas 6 transakcji sprzedaży swoich nieruchomości do 5 różnych funduszy inwestycyjnych (5 budynków Arkońska Business Park i 3 Alchemii) za łączną kwotę blisko 280 mln euro. Firma odpowiada tym samym za większość (około 65 %) całkowitego wolumenu transakcyjnego sprzedaży budynków biurowych w Trójmieście.