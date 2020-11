Z home office do coworkingów

Przez obostrzenia i warunki epidemiologiczne, obecnie wiele osób, zarówno z małych, jak i dużych firm pracuje z domu. Jak to przekłada się na działalność powierzchni typu flex?

- Obserwujemy inne zachowania niż wiosną, kiedy pandemia się rozpoczęła, również wśród osób korzystających z naszych przestrzeni. Wtedy widzieliśmy dużo większą ostrożność w podejmowaniu decyzji o przebywaniu na co dzień w biurach i wynajmie, a niektórzy nawet wypowiadali umowy członkowskie. Teraz trafiają do nas pojedyncze osoby, które otrzymały możliwość pracy z domu, ale szukają alternatywnych rozwiązań, gdyż taka forma pracy stała się dla nich zbyt uciążliwa, a czasami wręcz niemożliwa. Otrzymujemy sporo zapytań ofertowych również od małych i średnich firm oraz widzimy wzmożony ruch na stronie internetowej - mówi Monika Kaczmarczyk, Managing Director, Brain Embassy. - Ogromnie znaczenie ma tutaj elastyczność naszych rozwiązań oraz warunków współpracy, które po prostu dają poczucie bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do początku pandemii osoby nie podejmują decyzji o rezygnacji z wynajmu, czy zawieszaniu pakietów członkowskich.

Jak zapewnia, dzięki temu, że przestrzenie Brain Embassy cały czas są dostępne i bezpieczne pod względem sanitarnym, a odpowiedzialna i świadoma społeczność sama przestrzega zasad, znaczna część memberów regularnie korzysta z przestrzeni. - Zdarza się, że niektórzy przychodzą z dziećmi, bo w ten sposób łatwiej im zorganizować zdalną naukę - mówi Monika Kaczmarczyk. - Stworzyliśmy warunki dokładnie na te czasy, kiedy każdy elastycznie może zdecydować, kiedy przychodzi do biura, w jaki sposób chce pracować, czy potrzebuje zorganizować przestrzeń dla bliskich. Od początku istnienia Brain Embassy komunikujemy, że to koncept, który łączy i obejmuje potrzeby życia prywatnego i zawodowego, bo one się przenikają i teraz mamy pełne zrozumienie naszych intencji, które przedstawiliśmy rynkowi cztery lata temu.

Aby zadbać o dobrostan członków naszej społeczności zaprojektowano program Be Together wherever you are. - Pomaga on zadbać o wszystkie istotne elementy zdrowego i efektywnego dnia pracy od porannego ruchu, poprzez przypominanie o nawodnieniu, rozciąganiu, przewietrzeniu, po stworzenie czasu na „wspólny – zdalny” posiłek. Razem ustalamy priorytety danego dnia oraz kończymy dzień wnioskami o jego efektywności - przekonuje Monika Kaczmarczyk. - Jesteśmy pewni, że takie podejście zwiększy świadomość pozytywnego wpływu wspólnej pracy na wiele aspektów życia i po prostu dobrego samopoczucia w obecnym czasie. W tej chwili program dostępny jest dla społeczności Brain Embassy, jednak już niedługo zaprosimy do niego osoby z zewnątrz, które chciałyby zobaczyć korzyści wynikające z bycia częścią społeczności.