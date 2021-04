Z Łodzi na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Wella inwestuje w nowe centrum usług wspólnych

Łódzkie centrum usług wspólnych Wella Company będzie obsługiwać Europę, Bliski Wschód i Afrykę oraz wspierać zespoły zajmujące się procesami finansowymi i służyć jako centrum doskonałości IT (COE) dla regionu EMEA.

Decyzja o ulokowaniu biznesu w Łodzi już zapadła, jednak projekt wciąż jest na etapie dopracowania szczegółów. Na konkretne informacje o lokalizacji centrum i finalnym kształcie projektu trzeba będzie jeszcze poczekać.

Dlaczego Łódź? - Wybór Polski i Łodzi nie był przypadkowy. To miasto o silnych korzeniach przemysłowych i kosmopolitycznych o wysokim poziomie wykształcenia, które owocuje wieloma wykwalifikowanymi specjalistami – mówi Natalia Lisina, dyrektor generalny Wella Company na Europę Wschodnią i podkreśla, że stworzenie centrum usług wspólnych to bardzo ważny projekt dla Wella Company, a Łódź była doskonałym wyborem dla inwestycji. - Zarówno partnerzy, jak i infrastruktura w zupełności odpowiadają naszym potrzebom. Uważamy, że inwestycja w tym regionie to to nie tylko duża korzyść dla nas, ale także ogromna szansa na rozwój Łodzi. Dlatego też jesteśmy dumni, że właśnie tutaj powstanie CUW i bardzo doceniamy wsparcie, jakie otrzymaliśmy od władz miasta. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja przyczyni się do powstania potencjału biznesowego dla mieszkańców Łodzi i posłuży im przy podejmowaniu ważnych decyzji zawodowych - dodaje.

Wella Company będzie ważnym bodźcem dla regionu i motorem rozwoju gospodarczego.

- Wella kreuje fantastyczne miejsca pracy, a dzięki nim wkład firmy w rozwój miasta na pewno będzie bardzo istotny - podkreśla Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. - Ta fala inwestycyjna, której istotną częścią jest nowy partner, niesie Łódź ku lepszej przyszłości - mówi i zapewnia, że wraz z Wellą napływają do miasta wysokojakościowe miejsca pracy w usługach, czyli coś bez czego żadne miasto z aspiracjami nie może się dzisiaj obejść. - Mam nadzieję, że Wella w pierwszych miesiącach działania w Łodzi szybko skompletuje poszukiwaną załogę i będzie to początek udanej współpracy partnerów, którzy z wielu względów pasują do siebie idealnie - mówi.

Dzięki centrum usług wspólnych powstaną nowe miejsca pracy, przede wszystkim dla specjalistów i menedżerów, którzy, a pod jej skrzydłami będę mogli doskonalić swoje umiejętności z obszaru finansów oraz IT.

