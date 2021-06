Z magazynu na biuro. Tak wygląda nowa przestrzeń biurowa STS w Katowicach

Zmiana użyteczności magazynu w nowoczesną przestrzeń biurową, nawiązującą stylem i charakterem do głównych obszarów działalności firmy – takie zadanie firmie Tétris postawił STS.

Prace prowadzone były od lipca 2020 r. do marca 2021 r.

Biuro STS bez przeszkód cały czas funkcjonowało, przez całą dobę.

Pomimo wielu zmiennych projekt został ukończony w terminie, a budynek pomyślnie przeszedł komplet audytów dotyczących zmiany użytkowania powierzchni.

- Przebudowa magazynu na biuro to niestandardowe i niezwykle ciekawe przedsięwzięcie. Od strony wykonawczej trzeba wziąć pod uwagę wiele procedur i procesów administracyjnych. Kluczowy jest doświadczony zespół i sprawdzeni podwykonawcy. STS miał duże oczekiwania zarówno względem estetyki, wyglądu wnętrz, jak i optymalizacji kosztowej całej inwestycji. Przygotowaliśmy koncepcję zmieniającą układ funkcjonalny budynku. Spotkała się ona z uznaniem klienta, a efekt końcowy robi ogromne wrażenie - mówi Tomasz Spalik, dyrektor ds. rozwoju, Tétris.

W ostatnim czasie Tétris przygotował też projekt wykonawczy oraz przeprowadził prace budowlane i wykończeniowe w nowej siedzibie marek SYZYGY oraz Ars Thanea.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W projekt został zaangażowany zespół Design x Build Tétris. Projektanci wykorzystali we wnętrzach industrialny klimat magazynu. Widoczne są tu stalowe konstrukcje, ciężkie barierki na antresoli, odsłonięty został żelbetowy strop w sali konferencyjnej. Te mocne akcenty uzupełnia tematyka, z którą STS jest mocno związany – czyli sport. Na ścianach możemy podziwiać m.in. mural z Diego Maradoną, czy fototapetę ze szkicami obuwia sportowego. W przestrzeni znalazło się też sporo zielonych roślin, które podnoszą komfort pracy.

- Zależało nam na tym, by było to miejsce spójne ze sportowym charakterem, a zarazem nowoczesne, funkcjonalne i komfortowe. Firma Tétris z powodzeniem zrealizowała w przeszłości projekt naszego biura w Warszawie, dlatego też ponownie zdecydowaliśmy się na współpracę. Cieszę się, że po raz kolejny otrzymaliśmy propozycję świeżej, nieszablonowej koncepcji, co pozwoliło osiągnąć efekt idealnie wpasowujący się w styl naszej firmy i charakter obiektu. Zyskaliśmy nowoczesne miejsce pracy, które skutecznie wzmacnia także wizerunek STS jako atrakcyjnego pracodawcy - uzupełnia Marcin Walczysko, członek zarządu STS.