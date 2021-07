Z turbiny do biurowca. Zielona energia dla Centrum Południe

Mniej CO2 w atmosferze i zredukowany ślad węglowy, a to dzięki wykorzystaniu prądu wytwarzanego na farmie wiatrowej. Dodajmy do tego istotnie mniejsze zużycie energii, a otrzymamy... wrocławskie Centrum Południe, inwestycję biurową Skanska we Wrocławiu.

Centrum Południe już na dobre wpisało się w biznesowy krajobraz tej części Wrocławia.

Ta największa i najbardziej zrównoważona inwestycja Skanska w stolicy Dolnego Śląska docelowo zaoferuje 85 tys. mkw. innowacyjnej powierzchni biurowej oraz handlowo-usługowej.

Dwa z pięciu budynków kompleksu są już gotowe i sukcesywnie zapełniają się najemcami.

To - jak zapewnia Skanska - pierwsza wrocławska inwestycja, która będzie ubiegać się o certyfikat WELL Core&Shell.

Energia na wysokości

Historia zielonej energii dla Centrum Południe zaczyna się na oddalonej o ok. 60 km od Wrocławia farmie wiatrowej Pągów w województwie opolskim, należącej do ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. Jest to jedna z farm z najwyższymi wiatrakami w Polsce. Wysokość słupa wynosi 119 metrów, a rozpiętość łopat śmigła to 112 metrów. W Pągowie pracuje 17 wiatraków, każdy o mocy 3 megawatów. Rocznie produkują one ponad 130 tys. MWh energii. Tyle wystarczy, aby przez cały rok zasilać ok. 100 tys. komputerów stacjonarnych. – Jako ENGIE bardzo promujemy korzystanie z zielonej energii, dlatego bardzo się cieszę z tej współpracy i tego, że nasza energia napędza to fantastyczne nowoczesne centrum – mówi Mateusz Madejski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu ENGIE Zielona Energia.

mat. Skanska

Energia wyprodukowana w ciągu dnia przez jeden wiatrak zlokalizowany w Pągowie może zasilić 10 dni pracy (czyli działanie komputera, zużycie światła) 2 tysięcy pracowników Centrum Południe.

Z turbiny do gniazdka

Prąd wyprodukowany przez farmę wiatrową jest dostarczany do sieci przesyłowej za pomocą linii wysokiego napięcia (110 kV), które transportują go na duże odległości. Następnie dociera on do stacji energetycznych, gdzie jest przetwarzany na niższe napięcie – 15-20 kV – i skierowany do linii średniego napięcia. Dopiero po przejściu przez stację transformatorową prąd otrzymuje docelowe napięcie – 230 wolt – i za pośrednictwem linii niskiego napięcia oraz przyłączy doprowadzany jest do odbiorców, w tym pracowników Centrum Południe.

Mniej energii i mniej dwutlenku węgla