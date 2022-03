Za ponad 84 mln euro Develia sprzedała Sky Tower

15 mar 2022

Grupa Develia zawarła ze spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group umowę sprzedaży wszystkich należących do niej udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu.