Za rok zabraknie biur w Warszawie. Czynsze już są wyższe

W ostatnim kwartale 2021 roku wynajęto ponad 250 tys. mkw. powierzchni biurowej, czyli o 69 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Całkowity popyt w 2021 roku wyniósł 646,5 tys. mkw., co oznacza wzrost o 6 proc. rok do roku – wynika z raportu CBRE.

W 2021 roku warszawski rynek biurowy urósł o 324,6 tys. mkw. nowej powierzchni.

Pod koniec roku 778,4 tys. mkw. to niewynajęta powierzchnia biurowa.

Eksperci wskazują, że aktywność deweloperska spadła w ciągu ostatnich dwóch lat. W konsekwencji w latach 2023-2024 czeka nas luka podażowa.

W czwartym kwartale 2021 przybyło 31,5 tys. mkw. biur w Warszawie



– Warszawski rynek biurowy odnotował wyraźny wzrost zainteresowania najemców w ciągu zeszłego roku, co przełożyło się na zawarte umowy najmu pod koniec roku. Chęć podniesienia standardu biura i rozwój firm zaczęły zasilać popyt na powierzchnie biurowe, szczególnie w centrum miasta. Niemniej, chociaż jest prawie pewne, że praca hybrydowa będzie miała wpływ na popyt w dłuższej perspektywie, wciąż jest za wcześnie, aby stwierdzić w jakim stopniu. Pomimo tej niepewności rośnie popyt, co jest pozytywnym sygnałem dla rynku – mówi Mikołaj Sznajder, dyrektor działu powierzchni biurowych w CBRE.

Popyt rośnie mimo pandemii

W 2021 roku warszawski rynek biurowy urósł łącznie o 324,6 tys. mkw. nowej powierzchni. Choć była to największa roczna podaż od 2016 roku, biura były przednajęte średnio w 69 proc. Tempo rozwoju rynku biurowego w stolicy zwalnia, co rodzi ryzyko luki podażowej w latach 2023-2024, która już teraz wpływa na procesy najmu. Zwłaszcza, że możliwości rozwoju terenów poprzemysłowych, szczególnie w centrum stolicy są ograniczone i coraz częściej słyszymy o remontach i rozbiórkach, co będzie skutkować wolniejszym wzrostem podaży.