Zachować konkurencyjność. Nowe podejście do zarządzania starszymi biurowcami

Z danych firmy Cushman & Wakefield wynika, że w I poł. 2020 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na dziewięciu największych rynkach w Polsce wzrosły o 6% r/r do ok. 11,5 mln mkw. Jak zauważają eksperci firmy JLL, większość prac budowlanych w Polsce realizowana jest bez zakłóceń, ale terminy oddania do użytku niektórych budynków przesuwają się w czasie.

Polski rynek jest stosunkowo młody: średni wiek budynków biurowych w głównych miastach w Polsce wynosi 10 lat, podczas gdy przykładowo w Stanach Zjednoczonych już 50. Ze względu na wysoką podaż nowych projektów za starsze obiekty uważa się budynki, które zostały oddane do użytku w Polsce przed 2005 r. Dane Knight Frank wskazują, że już w II połowie ubiegłego roku takie biurowce stanowiły ok. 30% łącznej oferty w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Katowicach i Łodzi.

W ostatnich latach potrzeby i oczekiwania najemców nieustannie ewoluowały, a biurowce, by pozostać konkurencyjne na rynku, musiały za nimi nadążać. Dodatkowym wyzwaniem stał się dla nich rok 2020, w którym pod wpływem kryzysu pandemicznego wiele firm zmieniło klasyczny model pracy stacjonarnej na rzecz rozwiązań hybrydowych lub systemu całkowicie zdalnego, stawiając pod znakiem zapytania zasadność wynajmu powierzchni biurowej. Popularność tzw. home office i nowe wymagania dotyczące infrastruktury oraz metrażu nie spowodowały całkowitego odstąpienia od pracy w biurze, ale wpłynęły na zmiany po stronie popytowej. Z tego względu zarówno w stolicy, jak i na rynkach regionalnych wzrósł udział ofert podnajmu w całkowitej podaży powierzchni na wynajem, jednocześnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się biura coworkingowe i elastyczne umowy najmu. Z drugiej strony istotnym trendem rynkowym stało się zapotrzebowanie na większe powierzchnie biurowe, które wiąże się z rozwojem przedsiębiorstw z branż o dużej odporności, przede wszystkim firm technologicznych i IT. Większe wymagania co do wielkości biura wynikają także z konieczności wdrożenia restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa pracowników, zapewnienia bezpiecznego dystansu i odpowiednich odległości między stanowiskami pracy. Wartością na rynku biurowym jest dziś jak najszybsze adaptowanie się do nieprzewidywalnych warunków. Przewiduje się, że model „core&flex”, który zakłada, że do dyspozycji firm, które posiadają siedzibę w danym budynku, dostępna jest dodatkowa elastyczna przestrzeń na wypadek nagłych zmian w zatrudnieniu, zdecydowanie zyska na popularności.