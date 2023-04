Obecna od 2021 roku w Gdańsku firma Finalrentals w ostatnich miesiącach poszerzyła działalność o 13 rynków. Już niedługo usługi firmy dostępne będą w Polsce, a w dalszej perspektywie – w 100 kolejnych krajach.

Historia Finalrentals zaczęła się w garażu Pakistańczyka Ammara Akhtara.

Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach programu Poland Prize możliwa była relokacja organizacyjnego i technologicznego centrum startup-u z Bliskiego Wschodu do Europy.

Startup opracował platformę internetową, za pomocą której świadczy usługi wynajmu samochodów.

Wykorzystując nowoczesne technologie Finalrentals łączy oferty lokalnych wypożyczalni. Firma w ramach usługi porównuje oferty wynajmu, a nawet negocjuje najkorzystniejszą cenę. Stawia sobie za cel kompleksową obsługę wszystkich potrzeb klienta związanych z wynajmem aut.

Skuteczniejszy wynajem aut dzięki sztucznej inteligencji

Finalrentals swoje działania opiera na cyfrowej platformie franczyzowej, która wspierana jest przez sztuczną inteligencję (AI). Dzięki jej zastosowaniu pracownicy firmy analizują dane zrealizowanych usług i m.in. przewidują potencjalne zapotrzebowanie na konkretne modele samochodów, wskazują preferowane przez klientów punkty odbioru aut czy szacują okres eksploatacji wypożyczanych egzemplarzy.

Przykładem wykorzystania AI do budowania odpowiedniej oferty jest choćby pozyskanie wiedzy na temat najchętniej wypożyczanych aut na Karaibach. I tak dla Dominikany był to w 2022 roku Hyundai i10, dla Jamajki Suzuki Vitara, a dla Saint Lucii – Suzuki Swift. Zastosowana przez startup nowoczesna technologia daje lokalnym firmom, które do tej pory nie oferowały usług online, możliwość dotarcia za pomocą platformy do klientów z całego świata.

4 lata w Gdańsku drogą do sukcesu

W 2022 r. firma odnotowała znaczący wzrost obrotów i popandemiczne odbicie. Rozpoczęła działalność w 13 nowych krajach, łącząc usługi wielu wypożyczalni w ramach jednego portalu usługowego. Dochody firmy przez rok wzrosły ponad trzykrotnie, osiągając 546 000 £. Finalrentals obecne jest między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy na Karaibach.

Wkrótce rozpoczniemy działalność na Litwie, w Chorwacji, Serbii, Portugalii i Hiszpanii. Wybraliśmy już partnerów naszych działań w Polsce, z czego bardzo się cieszymy. Z tym krajem, a przede wszystkim z Pomorzem, nasza firma jest niezwykle związana. Dzięki wsparciu ludzi i instytucji z regionu mogliśmy dynamicznie rozwijać spółkę. W najbliższych miesiącach planujemy powiększyć nasze biuro w Gdańsku o 10 osób – dodaje Ammar Akhtar.

Ammar Akhtar, CEO, Finalrentals.

Pomorze portem przyjaznym dla start-upów

Rozwój Finalrentals w Polsce był możliwy m.in. dzięki dofinansowaniu w ramach Poland Prize. Celem tego programu grantowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce poprzez udzielanie im wsparcia na poszczególnych etapach rozwoju. Finalrentals spośród wielu możliwych lokalizacji w kraju wybrał Gdańsk. Region oferuje inwestorom i startupom coraz lepsze warunki rozwoju m.in. dzięki Invest in Pomerania, samorządowej inicjatywie koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza, która od ponad 10 lat zajmuje się obsługą inwestora w regionie.

Bardzo się cieszę, że nasz region wybierają zagraniczne start-upy. Województwo pomorskie to znakomite miejsce do rozwoju działalności i otwarcia na rynek międzynarodowy. Sąsiedztwo uczelni wyższych oraz inkubatorów technologicznych gwarantuje dostęp do wykwalifikowanej kadry i nowoczesnej infrastruktury. W regionie działają także klastry zrzeszające i wspierające innowacyjne projekty – takim technologicznym hubem jest choćby Interizon – przekonuje Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Trójmiasto od wielu lat zajmuje pozycję lidera rozwoju IT w Polsce oraz jest jednym z najszybciej rozwijających się hubów technologicznych. Potwierdzeniem tego faktu może być zajmowanie wysokich miejsc w rankingu Tech Cities of the Future fDi Intelligence, organizowanego przez londyński oddział The Financial Times. W tym roku wyróżniony został cały region – województwo pomorskie znalazło się na 5 miejscu w kategorii Mid-Sized European Regions of the Future.

