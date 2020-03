Zadbać o potrzeby, czyli biurowa piramida Maslowa

Czego pragną najemcy? O czym marzą sami zatrudnieni? I kto może pomóc w spełnieniu tych życzeń?

Poziom pierwszy: potrzeby podstawowe

Każda piramida posiada podstawę. Za najbardziej standardowe kryteria podczas wyboru biura można więc uznać metraż, liczbę pomieszczeń oraz lokalizację zapewniającą pracownikom wygodny dojazd. Oczywiście, im więcej salek konferencyjnych i miejsc do pracy w skupieniu, tym lepiej, przestronna i świetnie wyposażona kuchnia również brzmi świetnie. Nikt nie działa jednak w próżni, dlatego do wymienionych wcześniej zmiennych musimy dodać stawkę czynszu, wysokość opłaty eksploatacyjnej, a także długość umowy najmu.

W przypadku wielu firm poszukiwania nowego adresu kończą się właśnie na tym etapie. W biurze spędzamy jednak znaczną część dnia, dlatego oprócz fizycznej przestrzeni do działania, najemcy starają się w miarę swoich możliwości zapewniać własnym pracownikom jak najwyższy komfort. Niestety nierzadko okazuje się, że nowy adres nie jest w stu procentach dopasowany do naszych oczekiwań, preferencji czy stylu funkcjonowania. To znak, że aktywują się potrzeby drugiego rzędu.

Poziom drugi: potrzeby praktyczne

Firma nauczona doświadczeniami (własnymi lub innych) może na tym etapie podjąć kluczową decyzję: albo wyszukuje oferty najmu i negocjuje warunki bezpośrednio z właścicielami kilku budynków, albo stawia na doradcę, który pomoże jej przejść przez skomplikowany proces. Chodzi o to, by dokonać trafnych wyborów – zarówno w kontekście samego miejsca, jak i zapisów umowy oraz aranżowania przestrzeni. – Szczegółowo analizujemy branżę klienta, dynamikę zatrudnienia, a także styl pracy pracowników i zespołów, po czym proponujemy szyte na miarę rozwiązania – podkreśla Monika Hryniewicz, Head of Leasing w firmie OPG Property Professionals. – Kluczowe przy tym wszystkim jest to, by na podstawie takiej analizy klient uświadomił sobie, jak naprawdę funkcjonuje jego firma oraz w którym kierunku chciałby ją dalej rozwijać – dodaje.