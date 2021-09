Zaglądamy na plac budowy biurowca Infinity we Wrocławiu

14 wrz 2021

Prace budowlane związane z realizacją podziemia biurowca Infinity we Wrocławiu postępują bardzo dynamicznie. Generalny wykonawca inwestycji, Eiffage Polska Budownictwo, zakończył już realizację ściany szczelinowej i przystąpił do wykonywania wykopów oraz stropów do poziomu płyty fundamentowej.