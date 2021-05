Zakończyła się I faza modernizacji biurowca Wola Center

– Dzięki modernizacji przestrzeni wspólnych w Wola Center, budynek będzie jeszcze bardziej przyjazny i bezpieczny, zarówno dla pracowników, jak i gości. W najbliższej przyszłości skoncentrujemy się na aspektach środowiskowych. W ramach programu Hines GREEN OFFICE będziemy promowali wśród najemców Wola Center proekologiczne postawy i zielone rozwiązania. Dodatkowo w garażu zainstalujemy ładowarki do pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym. Mam nadzieję, że do końca roku uzyskamy certyfikat BREEAM. Naszym celem jest jeden z najwyższych poziomów – co najmniej „Excellent” – mówi Marta Wiewiórowska-Kudła, Leasing Manager, Hines Polska Sp. z o.o.

Od wejścia pracowników i osoby odwiedzające budynek witać będzie nowo zaaranżowana recepcja. Zrezygnowano przy tym z oddzielnych stanowisk recepcyjnych w holach windowych. W atrium powstała też strefa coworkingowa oraz miejsca do indywidualnych spotkań w otoczeniu naturalnej zieleni, która pozytywnie wpływa na samopoczucie – są to oczyszczające powietrze rośliny w donicach oraz 8-metrowe drzewo, usytuowane w punkcie centralnym lobby.

Ponadto w holach windowych zastosowany został innowacyjny system sufitowy z ekologicznymi płytami filcowymi.

– Głównym założeniem projektowym w kompleksie Wola Center było optymalne wykorzystanie istniejącej, wysokiej przestrzeni lobby głównego jako miejsca otwartego, z możliwością swobodnej aranżacji w zależności od potrzeb funkcjonalnych. Obecnie elementy wyposażenia sprzyjające spotkaniom przenikają się ze strefami pracy indywidualnej i odpoczynku, zapewniając lepsze wykorzystanie całej powierzchni atrium – mówi Bartosz Trzop założyciel i prezes zarządu pracowni Trzop Architekci.

Budynek Wola Center znajduje się w części Woli, która przez lata pełniła rolę dzielnicy przemysłowej, dlatego modernizowana powierzchnia łączy w sobie elementy industrialne ze współczesnym designem. Szczególny nacisk został przy tym położony na zieleń i rozwiązania proekologiczne.