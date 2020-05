Zamiast rewolucji, ewolucja w standardach. Flex gotowy na powrót do biur

Od połowy maja Business Link przywraca pełną obsadę do obsługi swoich klientów we wszystkich lokalizacjach. Firma spodziewa się także, że klienci systematycznie zaczną wypełniać biurową przestrzeń. Z rozmów przeprowadzonych przez operatora wynika, że użytkownicy biur coraz częściej deklarują chęć „powrotu do normalności”.

W trakcie pandemii, przez ponad dwa miesiące, Business Link świadczył usługi w niezmienionym zakresie. W tym czasie operator wprowadził szereg rozwiązań, które obejmują m.in. dodatkowe środki higieny, a także nowe zasady użytkowania przestrzeni wspólnych. W pełni przygotowane biura czekają na systematyczny powrót klientów.

– Zawsze słuchamy naszych klientów, bo ich zdanie, spostrzeżenia i opinie są dla nas najważniejsze. Również tym razem dołożyliśmy dodatkowych starań na tą okoliczność, przeprowadzając szereg wywiadów z obecnymi klientami – tłumaczy Maciej K. Król, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego Business Link.

Zebrane informacje pozwoliły dostosować elastyczne powierzchnie do specyfiki pracy użytkujących je na co dzień osób, a także właściwie zabezpieczyć – kluczowe w dobie epidemii – części wspólne w udostępnianych lokalizacjach.

– Chcemy maksymalnie precyzyjnie odpowiadać na bieżące zapotrzebowanie najemców i w tym celu prowadzimy takie analizy zarówno w trybie cyklicznym, jak i każdorazowo, kiedy uznamy to za konieczne. W ubiegłym roku postanowiliśmy szczegółowo zweryfikować stopień zadowolenia użytkowników naszych biur w kontekście poziomu higieny i czystości naszych przestrzeni. Obszar ten był oceniany przez klientów Business Link bardzo wysoko. Dobre przygotowanie zaprocentowało w ostatnich tygodniach, a my zamiast rewolucji, musieliśmy wprowadzić jedynie niewielką ewolucję w naszych standardach – zauważa Maciek K. Król. Dodaje przy tym, że w przyszłości spodziewa się skokowego wzrostu znaczenia standardów bezpieczeństwa w kontekście podejmowania decyzji o powrocie do biur lub zawieraniu nowych umów.

– Bezpieczeństwo stanie się nowym wyznacznikiem konkurencyjności. Tym bardziej cieszy nas feedback ze strony klientów, którzy podkreślają, że czują się u nas bezpiecznie, doceniają podejmowanie dotychczas działania i wprost mówią o chęci powrotu. Wiedzą bowiem, że wydzielone przestrzenie biurowe w podziale gabinetowym tworzą coś na wzór dobrze zabezpieczonej twierdzy, która stwarza komfortowe warunki do pracy, nawet w tak niecodziennej rzeczywistości – tłumaczy Maciej K. Król.

Business Link zauważa, że nowa rzeczywistość będzie wymagała także nowego podejścia do stylu pracy. Operator zwraca przy tym uwagę, że w post-pandemicznym świecie postępujące zmiany, obok rosnącej roli bezpieczeństwa, będą podyktowane jednak także względami ekonomicznymi. Potwierdza to przewidywany wzrost znaczenia w umowach najmu rozwiązań mieszanych – część powierzchni będzie wynajmowana w tradycyjnym biurze i w oparciu o standardową umowę, a pozostała część będzie uzupełniona elastyczną usługą dostępu do biur serwisowanych.

– Nowe modele dostępu do powierzchni Business Link pomogą klientom pracodawcom w zorganizowaniu pracy zmianowej lub połączeniu pracy z domu, z tą która musi być wykonywana z biura – podkreśla Maciej K. Król.